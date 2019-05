Australische premier claimt ‘miraculeuze’ verkiezingsoverwinning

De rechts-conservatieve coalitie van premier Scott Morrison lijkt de onverwachte winnaar te worden van de Australische parlementsverkiezingen. Morrison trok zaterdag in Sydney de overwinning naar zich toe, oppositiekandidaat Bill Shorten heeft zijn verlies erkend en zijn tegenstander gefeliciteerd.

De Australische publieke omroep ABC rekent met bijna driekwart van de getelde stemmen 74 zetels voor de coalitie van Morrison, 66 zetels voor Labor en nog 12 zetels onbeslist. Met 76 zetels kan een meerderheidsregering worden gevormd.

Vooraf was de verwachting dat de Labor Party van Shorten zou winnen; hij had zijn campagne sterk ingezet op milieu en CO2-uitstoot. De vreugde bij de achterban van zittend premier Morrison was daarom ook groot. Die liet weten ondanks de lage verwachtingen rekening te hebben gehouden met een overwinning. „Ik heb altijd in wonderen geloofd.”

Scott Morrison leidt de Australische regering sinds augustus, toen zijn voorganger Maxwell Turnbull werd weggestemd door zijn eigen partij. Morrison, toen nog minister van Financiën, werd tot premier benoemd.

Zoals werd verwacht is de omstreden senator Fraser Anning zaterdag niet herkozen. Anning kwam in opspraak na uitspraken over de 51 moslims die bij een aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch om het leven kwamen. Hij werd kort daarna door een jonge demonstrant belaagd met eieren.