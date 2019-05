Arjen Robben neemt afscheid van Bayern München met achtste titel

Arjen Robben heeft met een landstitel afscheid genomen bij Bayern München. De 35-jarige aanvaller mocht na ruim een uur invallen tijdens de gewonnen kampioenswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (5-1). Hij maakte het vijfde en laatste doelpunt van zijn ploeg. Robben vierde zijn treffer uitzinnig van vreugde.

Robben werd voor de achtste keer kampioen met de club waarvoor hij de laatste tien jaar uitkwam. Het is nog onbekend hoe de toekomst van de voormalige aanvoerder van het Nederlands elftal eruitziet. Hij houdt voorlopig alle opties open.

Bayern München verzekerde zich op de laatste speeldag van de Bundesliga van de zevende landstitel op rij en de 29e in totaal. Ook Franck Ribéry zwaaide af bij de grootmacht uit Beieren. De Fransman deed dat met een negende landstitel. Bayern München dankte de zege aan doelpunten van Kingsley Coman, David Alaba, Renato Sanchez, Ribéry en dus Robben. Sébastien Haller maakte gelijk voor Eintracht Frankfurt, waar Jonathan de Guzman een basisplaats had en Jetro Willems ontbrak.

Invalbeurt voor publiek

Robben kon niet wachten totdat hij als laatste en derde speler mocht invallen. Hij werd voor de wedstrijd al door de clubleiding bedankt, net als Ribéry. In het stadion hingen spandoeken voor de Nederlander die Bayern München zes jaar geleden met zijn winnende treffer tegen Borussia Dortmund (2-1) de Champions League bezorgde. Robben deed er alles aan om met een doelpunt afscheid te nemen. Het lukte hem, bijna scoorde hij nog voor de tweede keer.

Trainer Niko Kovac is nu als trainer en speler kampioen geworden met Bayern. Alleen Franz Beckenbauer lukte dat ook. Toch is Kovac niet onomstreden, door de vroege uitschakeling in de Champions League. Bayern speelt volgende week nog de finale van de Duitse beker. RB Leipzig is dan de tegenstander.

