Wolvin Naya’s eerste worp

Inmiddels zal wolvin Naya haar eerste jongen wel hebben gekregen.

Naam: Wolf Wetenschappelijke naam:Canis lupus Leefplek: In het wild: noordelijk halfrond. Exemplaar in kwestie: militair oeffenterrein bij het Belgische Leopoldsburg Uiterlijk: 1,5 - 2 m lang (inclusief staart) met een schouderhoogte van 65 tot 80 cm. Vrouwtjes zijn iets kleiner dan mannetjes. Opvallend: Heeft, voor zover bekend, haar eerste nest jongen geworpen

Ze was anderhalf jaar geleden veel in het nieuws, toen ze vanuit een militair oefenterrein in Noord-oost-Duitsland door Nederland trok en medio januari 2018 haar territorium vestigde bij het Belgische Leopoldsburg, ook op een militair oefenterrein. Ze zou snel jongen krijgen, was de verwachting. Nu is het zover. Het Vlaamse agentschap natuur en bos gaf twee weken geleden nachtbeelden vrij van een hoogzwangere Naya (op de foto hierboven staat een willekeurige wolf). Wolven paren doorgaans in februari, de draagtijd is rond de 64 dagen. Naya’s partner is August genoemd. Het agentschap waarschuwt dat ze naast haar natuurlijke prooien – ree, wild zwijn, haas en konijn – nu ook wel eens een schaap kan vangen. Een wolfproof hek wordt aanbevolen.