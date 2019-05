VVD en FVD dolblij met tweestrijd Rutte-Baudet

In een filmpje dat de VVD vrijdag op Twitter plaatst, kijkt premier Mark Rutte recht in de camera. „Thierry, ik heb je dinsdag uitgedaagd voor een debat”, zegt de VVD-partijleider monter. „Jij en ik, één op één op tv. Wat is je antwoord. Ja of nee?”

De werkelijkheid is dat Rutte Thierry Baudet, de partijleider van Forum voor Democratie, had uitgedaagd voor een debat terwijl hierover achter de schermen al overeenstemming was. Rutte en Baudet, zo was de afspraak, zouden op de woensdagavond voor de Europese verkiezingen bij Pauw met elkaar in debat gaan. Maar toen de talkshowredactie dat begin deze week wereldkundig wilde maken, krabbelde Baudet terug. Hij wilde nog onderhandelen over de voorwaarden.

Toen Rutte zelf dinsdag in het openbaar de uitnodiging deed ging Baudet daar wel gretig op in. Logisch ook. De twee verschillen van mening over Europa, immigratie en klimaat. Baudet wil minder Europa en flirt met de gedachte van een ‘Nexit’. Het aanbod voor een exclusief debat met de premier is een cadeautje en bovendien een welkome afleiding na al het gedoe bij FVD van de afgelopen weken. Eerst was er de kwestie rondom Henk Otten, inmiddels ex-penningmeester en ex-kandidaat-fractievoorzitter in de senaat. En afgelopen week werd Robert Baljeu uit de Statenfractie in Noord-Holland gezet en hekelde Baljeu in de Volkskrant de „angstcultuur” binnen de partij.

En dus plaatste Baudet vrijdag ook een filmpje op Twitter. Te zien is hoe hij uit een bootje stapt aan de Amsterdamse Keizersgracht, pal voor De Rode Hoed. „Een debatcentrum waar wij woensdagavond terecht kunnen, Mark Rutte. Ik heb het overlegd, en de zaal is beschikbaar.” Baudet zit niet te wachten op „bevoordeelde tv-redacties”. Hij wil niet op televisie in debat, hij wil het twistgesprek in De Rode Hoed uitzenden op Facebook.

Baat bij tweestrijd

De campagneteams van VVD en FVD denken allebei baat te hebben bij deze tweestrijd. FVD is electoraal te groot geworden voor de VVD om te negeren. Rutte’s strategie is om zich op te werpen als een ervaren politicus die zijn verantwoordelijkheid neemt. Hij stelt hier het schrikbeeld tegenover van een „een fröbelende kamergeleerde” met „bizarre ideeën” , zoals hij Baudet dinsdagavond tijdens een praatje omschreef. Hij zei dat Baudet „de veiligheid en stabiliteit van Nederland in gevaar brengt” en dat hij diens „onzinnige beweringen” graag wil weerleggen.

Een dag later plaatste Baudet op sociale media een filmpje waarin hij een stapel boeken die hij heeft geschreven aan Rutte overhandigt, bij wijze van „huiswerk” voor het debat.

Of het debat doorgaat, is nog de vraag. Maar met nog vijf dagen te gaan tot de Europese verkiezingen is de tweestrijd het gesprek van de dag in Den Haag. Daarmee lijkt de strategie al geslaagd: over het ‘Hans Brusselmans’-filmpje waarin de SP vorige week PvdA’er Frans Timmermans keihard aanviel heeft niemand het meer. Het CDA is weliswaar veel in het nieuws, maar dat gaat over het vertrek van partijleider Sybrand Buma.

Toch klonk vrijdag bij de VVD ook gemopper. FVD’ers zouden zich onbereikbaar houden. Op de Pauw-afspraak kwamen ze niet meer terug.