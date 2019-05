Verdachte van steekpartij CS werkte niet mee in Pieter Baan Centrum

Jawed S., de man die in augustus 2018 twee Amerikaanse toeristen neerstak op station Amsterdam Centraal, heeft slechts „beperkt” meegewerkt aan een onderzoek van het Pieter Baan Centrum naar zijn geestelijke toestand. Dat bleek deze vrijdagochtend in een tussentijdse zitting in De Bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. S. was zelf niet aanwezig bij de zitting.

S. zegde in eerste instantie wel zijn medewerking aan het onderzoek toe. Na twee gesprekken in het Pieter Baan Centrum is hij niet meer komen opdagen, zei de officier van justitie. Daardoor hebben de onderzoekers een „onvolledig rapport” over hem gemaakt en blijft onduidelijkheid bestaan over zijn toerekeningsvatbaarheid. Wel lijkt er volgens rechter Eli Gabel bij S. sprake te zijn van „onderliggende psychiatrische en psychologische problematiek”.

Het Openbaar Ministerie verdenkt S. van een terroristisch motief. Hij zit vast op de terroristenafdeling van de extra beveiligde gevangenis in Vught.

Camerabeelden

Op de zitting deed de advocaat van S., Simon van der Woude, navraag naar camerabeelden die gemaakt zijn enkele minuten voor het incident. Volgens S. was het niet nodig dat de politie hem neerschoot, maar op de beschikbare beelden is dat volgens Van der Woude niet te zien. Hij wil dat de andere beelden alsnog aan het dossier worden toegevoegd. Ook overweegt de advocaat de agenten die S. neerschoten opnieuw te laten verhoren, omdat hun verklaringen volgens hem uiteenlopen. De voorzitter van de rechtbank gaf hem daar een maand de tijd voor.

Jawed S. is een 20-jarige Afghaan die enkele jaren geleden asiel kreeg in Duitsland. Hij kwam op 31 augustus vorig jaar naar Nederland en stak op Amsterdam Centraal twee willekeurige omstanders neer, voordat hij werd overmeesterd door de politie. Bij de eerste tussentijdse zitting in februari bleek dat S. geen enkele spijt had van zijn daad. Hij verklaarde naar Nederland te zijn gekomen uit woede over een Mohammed-cartoonwedstrijd die was aangekondigd door PVV-leider Geert Wilders. „Als hij [Wilders] dit nog een keer doet, doe ik het ook nog een keer”, aldus S.

In september wordt de zaak tegen S. inhoudelijk behandeld. De slachtoffers van het steekincident zullen dan aanwezig zijn en gebruik maken van hun spreekrecht, zei hun advocaat John Beer. Het gaat om twee Amerikaanse toeristen van Eritrese komaf. Een van de twee is bij het steekincident in zijn ruggenmerg geraakt en zit in een rolstoel.