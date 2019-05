Rockgod die zijn teloorgang overleefde

Voor Elton John is de rode loper in Cannes een blokje om: hij bezit een enorme belle epoque-villa dertig kilometer verderop, in Nice. Donderdagnacht ging zijn geautoriseerde biopic Rocketman in première op het filmfestival en zong hij na afloop Rocket Man met zijn alter ego Taron Egerton.

Cast en crew ondergingen hun vier minuten ovatie in tranen, Egerton huilde een dag later nog steeds een beetje, toen hij de pers te woord stond. „Ik zag uit mijn ooghoeken hoe Elton John en [diens tekstschrijver] Bernie Taupin elkaar elke vijf minuten in de knieën knepen. Man...”

Rocketman is op meerdere niveaus verbonden met Bohemian Rhapsody, die ándere recente biopic over een queer rocklegende van de jaren zeventig. Elton John deed iets minder geheimzinnig over zijn homoseksualiteit dan Freddie Mercury, al zwijmelde hij in de videoclip van zijn 1985-hit Nikita voor een vrouwelijke Sovjetmilitair. Maar anders dan Mercury overleefde Elton John zijn teloorgang in drank, drugs, exces en orgie, en kwam hij in 1992 volledig uit de kast.

Hij kon regisseur Dexter Fletcher persoonlijk zijn zegen geven voor deze emotionele, introspectieve biopic die tegelijk een wervelende rockmusical is vol dans, chaos en glitter – Elton Johns hits vertellen zijn levensverhaal.

Rocketman is een heel andere, veel betere film dan de oubollige biopic Bohemian Rhapsody, die ruim 900 miljoen recette en vier Oscars binnenhaalde door Queen-voorman Mercury tot een brave karikatuur te reduceren. Maar daarom wordt Rocketman vermoedelijk ook wat minder succesvol. De film bevat een homoseksuele seksscène, pillen, coke en een overdosis: een prachtige sequentie waar Elton John bijna in eigen zwembad verdrinkt, de maag wordt leeggepompt en subiet weer het podium wordt opgeduwd. Geen film voor het hele gezin.

Glitterend duivelpak

Acteur Taron Egerton zei in Cannes ‘ongelofelijk dankbaar’ te zijn in één adem met Bohemian Rhapsody te worden genoemd. De spanningsboog is hetzelfde: ‘introverte extravert’ wordt rockgod, gaat bijna ten onder, herpakt zich – Rocketman opent met Elton John, in oranje glitterend duivelpak, bij zijn eerste sessie in de afkickkliniek, waar hij bekent alcoholist en cocaïneverslaafde te zijn, aan boulimia te lijden en geen maat te houden met wiet, uppers en downers. O ja, en hij is een shopaholic.

Waarna we met zijn song The Bitch is Back zijn jeugd in Londens suburbia binnenswingen, waar Reginald Kenneth Dwight – zijn doopnaam – opgroeit in een liefdeloos nest: een verlegen, dikkig jochie met een bril en enorm muzikaal talent. Hij ontmoet zijn boezemvriend en tekstschrijver Bernie Taupin in 1967, komt letterlijk van de aarde los in The Troubadour in Los Angeles, vlak na zijn eerste wereldhit Your Song. Rocket Man is gelanceerd: het podiumbeest dat ruim 300 miljoen platen zal verkopen met zijn geheel eigen mix van teergevoeligheid, muzikale bombast en camp. En intussen hunkert naar echte liefde, worstelt met de eenzaamheid van de roem en een vampierachtige manager. Hoe hard wordt de landing?

Een overbekend verhaal, niet vrij van zelfmedelijden, maar kan een biopic over Elton John zonder kitsch? Zolang je maar in je stoel zit mee te deinen, wat moeilijk te vermijden valt bij deze extravaganza van regisseur Dexter Fletcher, die ook Bohemian Rhapsody deels regisseerde. Dat kwam zo: aanvankelijk wilde Fletcher het leven van Freddie Mercury verfilmen zoals Rocketman, tot studio Sony koudwatervrees kreeg en het project doorschoof naar Fox. Die koos voor een zoetsappige benadering en regisseur Bryan Singer.

Toen Singer wegens wangedrag – hij verscheen vaak niet op de set – tijdens de opnames werd ontslagen, benaderde hoofdrolspeler Rami Malek Fletcher om Bohemian Rhapsody af te maken; Fletcher staat op de titelrol als uitvoerend producent. „Alsof je ex je belt omdat ze geen date kan vinden voor het bal” zei de regisseur onlangs. Voor Fletcher, een voormalig kindster die net als Elton John ook door een cyclus van exces en ontnuchtering ging, was Rocketman toen al zijn droomfilm. Hij zat donderdag rustig te genieten terwijl de nu 72-jarige Elton John en Taron Egerton de show stalen. Ook zijn Rocketman was in Cannes succesvol gelanceerd.