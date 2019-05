Oostenrijkse vicepremier in de problemen door uitgelekte video

De Oostenrijkse vicepremier is in de problemen gekomen door een heimelijk opgenomen video die Duitse media naar buiten hebben gebracht. Daarop lijkt de Oostenrijkse conservatieve politicus Heinz-Christian Strache (voorzitter van de Vrijheidspartij, FPÖ) een ‘Russische multimiljonair’ overheidscontracten te beloven in ruil voor financiële steun. Het gesprek zou kort voor de parlementsverkiezingen zijn opgenomen, in de zomer van 2017. Dat schrijven de Duitse publicaties Der Spiegel en Süddeutsche Zeitung.

De videobeelden tonen hoe Strache samen met de toenmalige locoburgemeester van Wenen, Johann Gudenu, op Ibiza een Russische vrouw ontmoet. De mannen zouden haar lucratieve bouwcontracten hebben aangeboden in ruil voor het opkopen van een Oostenrijkse krant, die dan positief zou gaan schrijven over de FPÖ.

Het zou echter een „valstrik” zijn geweest, zeggen de media. De vrouw zou geen Russische multimiljonair zijn geweest, zoals ze zei. Wie ze wel is, is niet bekend. Wat de bron is van de beelden is niet bekendgemaakt. Ook is niet bekend waarom de beelden nu pas zijn uitgelekt.

‘Ongedwongen vakantiesfeer’

Tegen Der Spiegel bevestigt Strache dat de bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Het was een „puur privé” aangelegenheid in een „ontspannen en ongedwongen vakantiesfeer”, schreef Strache aan het weekblad.

Oostenrijkse oppositiepartijen hebben in reactie op de publicatie gevraagd om aftreden van de vicepremier.. Oppositieleider Werner Kogler zegt dat premier Sebastian Kurz (ÖVP) de coalitie met FPÖ moet „ontbinden”, meldt AP, omdat hij anders „zelf onhoudbaar zal worden”.