Ook Metropolitan Museum neemt geen giften van de Sacklers meer aan

Het Metropolitan Museum of Art in New York, een van de grootste en belangrijkste kunstmusea ter wereld, heeft woensdag besloten geen giften meer te accepteren van de steenrijke, in opspraak geraakte familie Sackler. Hun familiebedrijf Purdue Pharmafa maakt OxyContin, de pijnstiller waar talloze Amerikanen aan verslaafd zijn.

De ‘Met’ maakte de beslissing woensdag in een persbericht op de site bekend. Door nieuwe acceptatieregels voor giften kan het museum niet langer donaties van de Sackler familie accepteren. Volgens directeur Daniel Weiss is het onverantwoord om nog langer banden te hebben met „personen die met de volksgezondheidscrisis worden geassocieerd”. De Sacklers steunden het museum al vijftig jaar.

Meerdere musea en universiteiten besloten eerder al geen giften van de familie meer aan te nemen, of storten deze terug. Onder deze instellingen Tate Modern in Londen en het Guggenheim in New York. Tegelijk met de Met maakte ook het American Museum of Natural History in New York woensdag bekend geen giften van de Sacklers meer te accepteren.

De Sacklers tonen begrip voor het besluit, blijkt uit een statement in The New York Times. „Hoewel de beschuldigingen tegen onze familie vals en oneerlijk zijn, begrijpen we dat het accepteren van giften de Met op dit moment in een lastige positie brengt.”

Tegen de Sackler familie (geschat vermogen 14 miljard dollar) lopen tal van rechtszaken. De opiatencrisis in de Verenigde Staten heeft naar schatting al 200.000 mensenlevens gekost.