NRC-columnist Carolina Trujillo wint Jan Hanlo Essayprijs

NRC-columnist Carolina Trujillo heeft donderdag de Jan Hanlo Essayprijs gewonnen. Zij krijgt de prijs voor haar essay Meisjes in blessuretijd, een bundeling van zeven verhalen die eerder in voetbaltijdschrift Hard Gras verschenen. Trujillo schrijft sinds januari een wekelijkse sportcolumn in NRC.

In het essay, dat uit zeven delen bestaat, vertelt Trujillo haar levensverhaal. Zij kwam op haar vijfde met haar moeder en zus vanuit Uruguay naar Nederland. In het essay beschrijft ze de rol van sport tijdens haar integratie.

Carolina Trujillo Carolina Trujillo schrijft over sport. Volgen Voorbeeld

De Jan Hanlo Essayprijs is onderverdeeld in een kleine en grote prijs. Trujillo won de Essayprijs Groot (7.000 euro). De Essayprijs Klein (1.500 euro), die bedoeld is voor een essay dat nog niet eerder verscheen, ging naar Tom Springveld.

De Jan Hanlo Essayprijs wordt sinds 1999 iedere twee jaar uitgereikt. De prijs is vernoemd naar dichter en schrijver Jan Hanlo. Eerdere winnaars zijn onder anderen Tijs Goldschmidt (2001) en Arjen van Veelen (2009).