Maatregelen UvA na publicatie over grensoverschrijdend gedrag hoogleraar

De Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat maatregelen nemen naar aanleiding van de publicatie van NRC over seksueel grensoverschrijdend gedrag van hoogleraar B. Dat schrijft de universiteit vrijdag in een interne nieuwsbrief. B. verziekte jarenlang de cultuur bij de sectie Arbeidsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA.

Het pakket van UvA-maatregelen bestaat onder meer uit verplichte trainingen voor leidinggevenden, met daarin speciale aandacht voor de sociale veiligheid en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. De universiteit zegt er daarnaast op toe te gaan zien dat een promotie vanaf nu altijd door meer dan één hoogleraar wordt begeleid, om afhankelijkheid in te perken. Ook krijgen de vertrouwenspersonen meer faciliteiten.

Ombudspersoon

Op korte termijn wordt een ombudspersoon aangesteld, die „van buiten de organisatie komt en onafhankelijk zal moeten functioneren”, zegt een woordvoerster van de universiteit tegen persbureau ANP. De UvA past de maatregelen toe omdat het huidige systeem naar eigen zeggen niet “naar behoren werkt”. Met de veranderingen wil de universiteit een cultuur creëren waarin „grensoverschrijdend gedrag niet wordt geaccepteerd en waarin er daadkrachtig tegen wordt opgetreden”.

B., wiens volledige naam vanwege een rechterlijke uitspraak niet wordt genoemd, nam in november vorig jaar ontslag, nadat de UvA een onderzoek naar hem had uitgevoerd. Jarenlang verziekte hij de cultuur bij de sectie Arbeidsrecht. Hij had relaties met collega’s en studenten, stuurde pornografische foto’s en filmpjes rond en maakte vrouwonvriendelijke opmerkingen.