‘Nepaccounts van Israëlisch bedrijf voor beïnvloeding Afrikaanse verkiezingen’

Een Israëlisch bedrijf heeft volgens Facebook met honderden nepaccounts jarenlang invloed willen uitoefenen op Afrikaanse verkiezingen. Alle pagina’s, groepen en berichten die tussen december 2012 en vorige maand met de accounts zijn aangemaakt en geplaatst, zijn van het sociale platform verwijderd, stelt het hoofd cyberveiligheid van Facebook donderdag in een verklaring.

Accounts die moesten lijken op profielen van gebruikers uit Nigeria, Senegal, Togo, Angola, Niger en Tunesië plaatsten politieke berichten en nieuwsberichten. Het ging om „gecoördineerd, onecht gedrag” op het sociale platform, dat in werkelijkheid werd aangestuurd door Archimedes Group, een pr-bedrijf uit Tel Aviv.

Onderzoekers van Facebook hebben op het platform 65 accounts, 161 pagina’s en 23 groepen gevonden die door Archimedes werden beheerd. Via de Facebook-pagina’s werden zo’n 2,8 miljoen andere gebruikers bereikt. In de genoemde periode zou het bedrijf zeker 812.000 dollar (ruim 726.000 euro) hebben uitgegeven aan de accounts en aan promotie van berichten. Ook op Instagram, eigendom van Facebook, had het Israëlische bedrijf vier profielen aangemaakkt. Archimedes Group heeft nog niet gereageerd, meldt zowel de BBC als CNN, die contact zochten met het bedrijf naar aanleiding van het bericht van Facebook.

Facebook probeert politieke beïnvloeding door trollennetwerken op het platform te voorkomen, sinds is geconstateerd dat daarvan sprake was tijdens de Amerikaanse verkiezingen. In verschillende landen worden kiezers tijdens verkiezingen via media en advertenties gewaarschuwd voor nepnieuws en nepaccounts. Tijdens de verkiezingen in Nigeria hielden experts het gebruik van sociale media extra in de gaten.