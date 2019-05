Internetfenomeen Grumpy Cat (7) overleden

Wereldberoemd worden met een chagrijnige gezichtsuitdrukking. Dat deed Grumpy Cat, de poes met de humeurige blik als gevolg van een vorm van dwerggroei. Ze had miljoenen volgers over de hele wereld. Vrijdag plaatsten haar baasjes op haar Instagramaccount dat de poes deze week op 7-jarige leeftijd is overleden.

“Grumpy Cat heeft miljoenen mensen in de hele wereld laten lachen, zelfs in moeilijke tijden”, schrijft haar eigenaar. “Ze zal voortleven bij haar fans.” De poes, die als echte naam Tardar Sauce had, overleed aan de gevolgen van een urineweginfectie.

Lees ook: Grumpy Cat is niet zomaar een kat, ze is een imperium

YouTube

Grumpy Cat werd bekend doordat de broer van haar baasje Tabatha Bundesen een foto plaatste op internetforum Reddit. Die foto groeide op internet uit tot een meme en werd massaal gedeeld. Bundesen plaatste daarop een video van Grumpy Cat op YouTube. Die video is 6,5 jaar later inmiddels door meer dan 21 miljoen mensen bekeken.

En daar bleef het niet bij. Bundesen liet het merk Grumpy Cat Limited registreren en het chagrijnige gezicht bleek een goudmijn. Verschillende bronnen schatten de nettowaarde van het huisdier begin dit jaar op zo’n 100 miljoen dollar (89,5 miljoen euro).

In 2014 verscheen zelfs een kerstfilm met de poes in de hoofdrol, Grumpy Cat’s Worst Christmas Ever. Op Instagram heeft het beestje 2,4 miljoen fans, op Facebook zelfs 8,3 miljoen. Gelukkig hebben zij de foto’s nog.