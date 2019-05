Het is deze week precies 50 jaar geleden dat de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders zich vestigde in Nederland. Toen twintigers, inmiddels flink op leeftijd. Inwonen bij hun kinderen, zoals traditie voorschrijft, is in Nederland vaak niet mogelijk. Maar op het verzorgingstehuis rust in islamitische kringen nog altijd een taboe.

Lees ook Het grote taboe bij moslims op het verzorgingstehuis

Presentatie: Thomas Rueb.

Productie: Henk Ruigrok van der Werven en Mirjam van Zuidam

Montage: Jan Paul de Bondt