Groen licht voor vervolging oud-president Sarkozy

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy mag worden vervolgd voor overschrijding van het wettelijke plafond voor campagne-uitgaven bij de presidentsverkiezingen in 2012. Dat heeft de Franse grondwettelijke raad vrijdag bepaald.

De kandidaten die destijds de tweede verkiezingsronde haalden, Sarkozy en de socialist François Hollande, mochten ieder 22,5 miljoen euro uitgeven. Dat bedrag wordt in het Franse systeem van campagnefinanciering voor ongeveer de helft door de staat vergoed, mits de boekhouding klopt. Sarkozy’s centrum-rechtse partij UMP gaf, naar later bleek, zo’n 42,8 miljoen euro uit.

De partij had volgens onderzoeksrechters via het speciaal opgetuigde campagnebureau Bygmalion tientallen fictieve studiebijeenkomsten in rekening laten brengen. Het betaalde geld kwam in werkelijkheid ten goede aan de campagne voor Sarkozy’s uiteindelijk mislukte herverkiezingscampagne.

Al in 2013 oordeelde de grondwettelijke raad dat de UMP zo’n 10 miljoen euro campagnesubsidie moest terugbetalen. De advocaten van Sarkozy hoopten strafrechtelijke vervolging te voorkomen door erop te wijzen dat een verdachte niet twee keer voor hetzelfde feit bestraft kan worden. Maar de raad vindt dat de administratieve straf (de terugbetaling) los staat van een door de aanklager gewenste vervolging voor fraude.