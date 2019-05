Waar maakt een Roemeense kiezer zich druk om? En een Spaanse?

Immigratie zou hét thema worden bij de aankomende Europese verkiezingen. Europa zou verscheurd raken tussen aanhangers van een ‘open Europa’ en voorstanders van ‘gesloten’ natiestaten, zo was de verwachting. Dat blijkt anders te liggen, zo toont onderzoek aan van denktank European Council on Foreign Relations (ECFR). De steun voor de EU met zijn open grenzen is door de Brexit-chaos groter dan ooit. Migratie blijft een belangrijk thema, maar de toestroom van vluchtelingen is flink afgenomen en in de meeste landen is dit niet het belangrijkste verkiezingsonderwerp meer. Anti-migratiepartijen zagen dit ook en herpositioneerden zichzelf. In Frankrijk praat Marine le Pen niet langer over een ‘Frexit’, een Franse uittreding uit de EU. In Nederland bepleit Thierry Baudet niet langer een ‘Nexit’, maar hooguit een referendum daarover. Dit soort partijen werkt in Europa juist steeds nauwer samen om gezamenlijk de immigratie te beperken.

Als de komende verkiezingen niet worden gedomineerd door migratie, waar gaan ze dan wel over? Dat hangt ervan af waar de vraag wordt gesteld. Honderden miljoenen Europeanen kiezen volgende week één Europees Parlement, maar laten zich leiden door sterk uiteenlopende thema’s. De zorgen van iemand in Roemenië zijn anders dan die van een Nederlander. Als een Roemeen zich al zorgen maakt over migratie, dan is het eerder vanwege mensen die het land verlaten, dan over mensen die binnenkomen. Dat thema leeft in sommige regio’s zo sterk dat meerderheden in Griekenland, Italië, Spanje, Hongarije, Polen en Roemenië willen dat hun regering het burgers verbiedt voor langere periodes te vertrekken.

Islamitisch radicalisme

Het ECFR-onderzoek, begin dit jaar verricht onder 46.000 EU-burgers in veertien landen, laat zien dat islamitisch radicalisme in de meeste lidstaten als grootste bedreiging voor Europa wordt gezien. Nederland is de absolute uitschieter: meer dan 30 procent van de ondervraagden beschouwt de radicale islam als het grootste gevaar. Dat lijkt goed nieuws voor anti-migratiepolitici. Maar het blijken vooral de stemmers op centrum- en centrum-rechtse partijen te zijn die het islamitisch radicalisme vrezen.

In een recent onderzoek van peilingbureau Yougov in acht EU-landen kwam migratie gemiddeld overigens wel als belangrijkste thema naar voren. Mogelijk komt dat doordat in deze peiling niet apart naar de dreiging van islamitisch radicalisme werd gevraagd.

In Italië, Roemenië en Griekenland baren vooral economische problemen de kiezers zorgen. Italië kampt met een snel vergrijzende bevolking, amper economische groei en torenhoge jeugdwerkloosheid. In Roemenië draait de economie een stuk beter, maar nemen de verschillen tussen succesvolle steden en het ontvolkte, armoedige platteland steeds verder toe. En Griekenland is nog lang niet hersteld van de economische crisis die het land in voorbije jaren trof. Alleen in Duitsland en Denemarken is een meerderheid van mening dat de economie goed presteert.

De grootste bedreigingen voor Europa volgens verschillende lidstaten.

Klimaatverandering werd alleen door de Denen tot de twee grootste bedreigingen gerekend. Als naar dit thema alleen werd gevraagd, bleken grote meerderheden in alle onderzochte landen er bezorgd over te zijn.

Op de vraag of de Europese Unie burgers beschermt tegen de excessen van hun regering, of die regering juist belemmert, opteerden meerderheden in vier landen voor beschermen. Behalve om Spanje, ging het om Roemenië, Polen en Hongarije, landen met regeringen die de Brusselse invloed juist sterk willen terugdringen.

Corruptie is een grote zorg in het zuiden, midden en oosten van Europa. In Frankrijk en Denemarken wordt vooral de blokvorming tegen supermachten als de VS en China gewaardeerd. En mocht de EU verdwijnen, dan zal in bijna alle EU-landen vooral het vrije reizen worden gemist.

De ECFR concludeert dat politieke partijen die komende week succesvol willen zijn, zich moeten presenteren als veranderingsgezind. Ook onder aanhangers van de EU leeft het idee dat er veel mis gaat in Europa. Zo behoren stemmers op de Franse president Emmanuel Macron, een fervent voorstander van de Unie, tot de mensen die er het sterkst van overtuigd zijn dat de EU ‘kapot’ is.