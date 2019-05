Eensgezind over Europa

Vrijwel niemand had verwacht dat de Spaanse premier in juni 2018 zou worden weggestuurd vanwege een corruptiezaak waarbij de Volkspartij (PP) betrokken was. De conservatieve leider Mariano Rajoy zelf nog het minst. En toch viel zijn kabinet over een motie van wantrouwen van de sociaal-democraat Pedro Sánchez (PSOE), die vervolgens zelf premier werd. Zo verschoot de Spaanse regering van de ene op de andere dag van kleur.

Bij de zogenoemde Gürtel-affaire werden leden van de conservatieve PP veroordeeld voor systematische fraude rond de verstrekking van overheids-opdrachten. Het vertrek van Rajoy luidde het begin in van een nieuw tijdperk in de Spaanse politiek. Het betekende niet alleen het einde van het aloude tweepartijenstelsel, waarbij de PP en de PSOE elkaar decennialang afwisselden, maar was ook een krachtig signaal naar de samenleving dat corruptie wel degelijk bestraft kon worden. Nieuwe, radicale partijen als het linkse Podemos en het rechtse Vox mengden zich samen met het liberale Ciudadanos in de strijd om de macht.

Corruptie en werkloosheid zijn de belangrijkste onderwerpen voor de Spanjaarden, die net landelijke verkiezingen (eind april) achter de rug hebben. De Volkspartij was de grote verliezer.

De grootste bedreigingen voor Europa volgens Spaanse kiezers.

Op 26 mei staan weliswaar de Europese verkiezingen op het programma, maar die zijn in grote delen van het land ondergeschikt aan regionale en lokale verkiezingen. Een Europese campagne wordt nauwelijks gevoerd. Er is ook niet heel veel te kiezen voor Spanjaarden in Europa. Het land mag dan in nationaal opzicht sterk verdeeld zijn in een links en een rechts blok, maar als het om Europa gaat is de eensgezindheid opvallend groot. Geen partij profileert zich als eurosceptisch. Sterker nog; het grootste deel van de Spanjaarden vertrouwt meer op de Europese politici in Brussel als beschermers van democratische waarden en bestrijders van corruptie dan op hun eigen leiders.