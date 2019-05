‘Eén dag in Delft is wel genoeg’

John Margarson (69) stuurde zijn zeilboot de wereld over, maar vond in Nederland altijd een thuishaven. Na een succesvolle carrière bij een oliemaatschappij in Duitsland koos de Brit voor het ruime sop. „Als mijn schip over de golven wiegt, klopt mijn hart nét wat sneller. Ik heb mijn ziel al lang geleden aan de zee verkocht.”

Samen met zijn tien jaar jongere Braziliaanse vrouw is hij in het centrum van Delft. Ze zijn al 33 jaar samen. „Veel te lang”, zegt hij. Ze geeft hem een stomp op zijn schouder. Hij lacht. „Nee, hoor. Ik heb twee geliefden: mijn vrouw en de zee. Niet per se in die volgorde.”

Margarson bezocht meer dan honderdveertig landen, zijn vrouw meestal aan zijn zijde. Hun mooiste reis maakten ze in 2013, toen ze met een priester de Braziliaanse favela’s bezochten om de lokale bevolking te helpen met het bouwen van kartonnen zonne-ovens. „Ik heb altijd geprobeerd de wereld te verbeteren, mensen een beter leven te geven. De mensen in de favela hadden niets. Met die provisorische zonne-ovens konden ze het eten tenminste goed gaar krijgen.”

„Ik heb twee geliefden: mijn vrouw en de zee. Niet per se in die volgorde.”

Sinds de zeeman met pensioen is, vaart hij met zijn vrouw elk jaar vier maanden op zijn zeilboot van Hollandse makelij door Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het schip ligt in een Amsterdamse jachthaven. „Met het vliegtuig zijn we binnen drie uur bij het schip. Ik heb mijn vrijheid nodig. Met alleen een thuis in Southend-on-Sea, Oost-Engeland, word ik gek.”

Afgelopen nacht, toen de wind wat aantrok, liet Margarson de zeilen op en voer zijn schip van Amsterdam naar Delft. „Het was een prachtige tocht, die we jaarlijks een paar keer maken. Delft is het knooppunt van onze families geworden, mijn tweede huis aan wal. Mijn vrouw ontmoet hier iedere paar jaar haar zussen, die wonen in China en Brazilië. Volgende week zien ze elkaar weer.”

Dat is voor later: nu is Margarson in Delft om zich te verwonderen over het historische centrum. De eerste keer, hij was 28 jaar oud, was hij net zo onder de indruk als nu. Maar een dag in Delft vindt hij genoeg. Dus zal hij zijn schip deze avond terugvaren naar Amsterdam. Terug naar zijn haven.