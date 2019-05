‘Docente Eindhovense school ontslagen na helpen leerlingen met examens’

Een docente van een Eindhovense middelbare school is deze week ontslagen omdat ze leerlingen tijdens hun eindexamens heeft geholpen. Dat zegt de rector van vmbo-school Aloyius De Roosten tegen Omroep Brabant. Een woordvoerder van de Onderwijsinspectie bevestigt de fraude.

Het gaat om het vmbo-examen Duits dat afgelopen maandag werd afgenomen. De docent heeft antwoorden aan enkele leerlingen voorgezegd. Alle zeventien scholieren moeten het examen nu overdoen. Volgens Omroep Brabant gebeurt dat op 17 juni. Dat betekent dat zij veel later dan hun medeleerlingen horen of ze geslaagd zijn of niet.

WhatsApp-groep

Volgens de Onderwijsinspectie ging het verhaal over de fraude van de docent rond in een WhatsApp-groep van de scholieren van Aloysius De Roosten. Daarna schakelden de leerlingen scholierencomité LAKS in. Die attendeerde de school erop, waarna die een onderzoek begon. Inspectie verklaarde de examens woensdag ongeldig. De leerlingen en hun ouders zijn volgens Omroep Brabant donderdag ingelicht.

Vorig jaar zijn vier docenten van het Rijswijks Lyceum in Zuid-Holland ontslagen nadat ook zij zich schuldig hadden gemaakt aan examenfraude. Zij boden leerlingen bij een herexamen de mogelijkheid om hun examens te verbeteren.

Eerder deze week werd bekend dat het havo-eindexamen muziek korte tijd online heeft gestaan. Er is een nieuw examen voor in de plaats gekomen, dat deze vrijdag afgenomen werd.