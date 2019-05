Een beveiliger houdt de wacht bij de Hughes-vleugel van JFK International Airport in New York, waar woensdag een nieuw hotel werd geopend. Het hotel is gevestigd in het TWA Flight Center, de voormalige vertrek- en aankomsthal van het internationale vliegveld. De terminal werd in 2001 gesloten en wordt dus in gemoderniseerde vorm opnieuw in gebruik genomen.

Foto Timothy A. Clary / AFP