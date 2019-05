De winnende Spitzenkandidaat moet Commissievoorzitter worden

Het systeem met de Spitzenkandidaten vergroot de democratie in Europa

De Spitzenkandidaten „vormden een mijlpaal richting echte Europese verkiezingen, waarbij de burgers over politici en programma’s op Europees niveau konden beslissen.” Het is een middel dat burgers „directe invloed op de Europese regering geeft.” Jo Leinen, Duits Europarlementariër (SPD), in De Morgen

Het Europees Parlement zal zijn verworven macht niet willen prijsgeven

Als het parlement op het systeem „zou terugkomen en akkoord gaat met [een voorzitter] die geen Spitzenkandidaat is, zou het aan macht inboeten. (…) Het zal erg veel creativiteit vragen van de lidstaten om de trein van de Spitzenkandidaten nog van de rails te halen.” Hendrik Vos, Ellen Vanderschueren, Jasper Praet, Univ. Gent, in Clingendael Spectator

Verbind de Spitzenkandidaten met transnationale kieslijsten

„Ik geloof niet dat dit de juiste manier is, zonder echte transnationale Europese kieslijsten”. Bij Spitzenkandidaten hoort de mogelijkheid dat burgers in de hele EU kunnen stemmen op kandidaten uit heel Europa. President Emmanuel Macron, geciteerd op The New Federalist

Het Europees Parlement heeft een institutionele staatsgreep gepleegd

Invoering van de Spitzenkandidaten „was niets minder dan een institutionele staatsgreep (…) Als er dit jaar geen duidelijke meerderheid is voor een van de huidige kandidaten, kan de Europese Raad dit jaar een eigen kandidaat voorstellen.” Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, in de FT

Het systeem van de Spitzenkandidaten is schadelijk voor het Europees Parlement

Streven naar Europese politieke strijd was „risicovol wensdenken”. De opkomst was in 2014 lager dan ooit, en de belangrijkste kandidaten waren establishment, in plaats van nieuw elan. De Europese democratie blijft „toch vooral een nationale aangelegenheid”. Mathieu Segers, hoogleraar Europese geschiedenis (UM), in De Groene Amsterdammer

Dat de Spitzenkandidaat Commissievoorzitter wordt, is geen automatisme

De „democratisch gekozen leiders van de lidstaten” stellen een Commissievoorzitter voor, „de democratisch gekozen leden van het Europees Parlement” stemmen in. Er is dus een „dubbele democratische legitimiteit”, hiervan iets weghalen maakt het niet democratischer. Wie Spitzenkandidaat is heeft zeker grotere kansen, „maar er is geen automatisme en dat kan er ook niet zijn.” Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, op Politico.eu

Lees ook deze reconstructie van „een revolutie” (2014): Hoe een Duits een-tweetje Juncker aan de macht hielp

Kwestie in kaart, een zaterdagse rubriek in de bijlage Opinie & Debat, is een visuele weergave van verschillende argumenten rond een actuele kwestie. Zelf een ‘mattermap’ maken? Ga naar www.mattermap.nl.