De veiligheid wordt bedreigd

Immigratie, immigratie, immigratie. In de Hongaarse verkiezingscampagne lijkt het alsof het nog steeds 2015 is en de Europese Unie in een aanhoudende migratiecrisis verkeert, waarbij miljoenen migranten uit Afrika en het Midden-Oosten dreigen het Hongaarse grenshek omver te lopen. Vier jaar geleden wist premier Viktor Orbán dankzij dat onderwerp zijn binnenlandse machtspositie te versterken en zichzelf internationaal te profileren als de verdediger van gesloten grenzen en een dominant christelijk Europa. Om die positie te behouden heeft hij permanente vijanden nodig: migranten en vluchtelingen én de zittende macht in Brussel.

Begin dit jaar liet Orbán – van belastinggeld – posters drukken met daarop een grijnzende Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en miljardair George Soros. De boodschap: deze mannen proberen ons migratiequota door de strot te duwen en zijn „een fundamentele bedreiging voor de veiligheid van Hongarije”.

De campagneboodschap beklijft, ook bij gebrek aan werkelijke vluchtelingenstromen: Hongarije is het enige land waar kiezers immigratie als belangrijkste zorg noemen in aanloop naar de Europese verkiezingen. Niet omdat zij er zelf de gevolgen van ervaren, maar omdat Orbáns propaganda vaak de enige informatie is die hen bereikt. Vrijwel alle media in Hongarije zijn in handen van de Fidesz-partij of verwante oligarchen. Geloofwaardige oppositie die erin slaagt andere thema’s te agenderen, bestaat nauwelijks.

De grootste bedreigingen voor Europa volgens kiezers in Hongarije.

Maar Hongaren maken zich niet alleen zorgen over mensen die hun land binnenkomen, ze vrezen ook de gevolgen van de grote aantallen die vertrekken. Ondanks sterke groei van de Hongaarse economie kiezen veel jonge Hongaren ervoor om elders in de EU te werken, voor hogere salarissen, maar ook vanwege het beklemmende politieke klimaat in het land.