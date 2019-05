De rust van Max Warmerdam

Het is een gevoel dat iedereen waarschijnlijk wel kent, dat het geluk om de hoek was, waar je net nog voorbijging en waar je achteloos verder was gelopen. Ik had het lang geleden toen ik een keer had overgeslagen bij een wekelijks jazzconcert waar ik vrijwel altijd kwam, en kort daarna te horen kreeg dat net die ene keer de grote drummer Art Blakey uit de hemel was afgedaald en had meegespeeld, en ik had het ook een week geleden na de laatste speeldag van de clubcompetitie van de KNSB.

Ik had niet meegedaan, omdat ik mijn vakantie had geboekt op een moment dat mijn club Caissa niet meer kon degraderen en alleen door een serie van onmogelijke wonderen kon promoveren. Ze hadden me niet nodig.

De wonderen kwamen toch. Mijn team had in de laatste ronde gewonnen met de ongeloofwaardige score van 9-1, net genoeg om te promoveren naar de Meesterklasse. Ik kreeg een foto waarop onze spelers breed grijnzend in de tuin van het speelgebouw stonden. Zonder mij, verschrikkelijk! Als troost stelde ik me voor dat ik er wel bij was geweest en het dan net voor het team had verpest, dat zou nog erger zijn.

Laat ik niet doen alsof het mirakel van Caissa het belangrijkste was dat op die laatste competitiedag gebeurde. Bij de hoge heren van de Meesterklasse was al in april beslist dat het oude en eerbiedwaardige Leidsch Schaakgenootschap landskampioen werd, maar voor anderen stond nog veel op het spel.

Na die laatste ronde werd duidelijk dat Max Warmerdam (19) uit Tegelen en Roger Meng (22) uit Rotterdam een grootmeesternorm hadden vervuld. Vooral voor Warmerdam is 2019 een mooi jaar, want in januari plaatste hij zich in het Tatatoernooi voor de Challengers van volgend jaar, een ijzersterk grootmeestertoernooi.

Kijk hoe hij als jongen van 16 al het schaakgeduld van een volwassene had. Voor die partij verleenden Herman Grooten en ik hem de schoonheidprijs voor de mooiste partij van de tweede ronde van het seizoen 2016/2017.

Max Warmerdam - Rick Lahaye, KNSB competitie 2016

1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. Le3 e5 7. Pb3 Le6 8. f3 h5 9. Dd2 Le7 10. Pd5 Lxd5 Deze loper zal zwart straks erg missen. 10...Pxd5 is gebruikelijker en beter. 11. exd5 Pbd7 12. c4 b6 13. Le2 a5 14. Tc1 Pc5 15. Pxc5 bxc5 16. Ld1 Pd7 17. 0-0 f5 18. Lc2 0-0 19. a4 Hij legt de damevleugel vast, vertrouwend op een toekomstige actie op de koningsvleugel. 19...Tf7 20. b3 Pf8 21. Kh1 Langzaam bereidt wit de opmars g2-g4 voor. 21...g6 22. Tce1 Kh7 23. Te2 Pd7 24. g3 Lf8 25. Tg1 Le7 26. Dc1 Pf8 27. Ld2 Lf6 28. Df1 Lg5 29. Lc3 Lh6 30. Dh3 Kg7 31. g4 Consequent. Met 31. f4 kon wit een pion winnen, maar dat zou na 31...Pd7 toch minder duidelijk zijn. 31...hxg4 32. fxg4 f4 33. g5 Lxg5 34. Teg2 Ph7 35. Df3

Zie diagram

Nu nog h2-h4 en dan zal zwart bezwijken op de g-lijn. 35...Lf6 Er was nog het trucje 35...De7 36. h4 Th8, maar dan komt niet 37. hxg5? Pxg5+, maar 37. Th2 met winst. 36. Txg6+ Kh8 37. Dh5 De7 38. Le4 Taf8 39. Le1 Db7 40. Th6 f3 41. Lf2 De7 42. Tgg6 Zwart gaf op.

Opgave Sun Chao - Li Yunshan, Longtou Cup, China 2019. Zwart begint en wint.