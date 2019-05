‘Chirurg ontslagen bij ziekenhuis Enschede om ongepast gedrag’

Het Medisch Spectrum Twente (MST) heeft eerder deze maand een prominente traumachirurg ontslagen. Dat gebeurde nadat achttien meldingen tegen hem werden gemaakt van ongepast gedrag. Dat schrijven de Volkskrant en RTV Oost op basis van een brief van het ziekenhuis aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De klachten komen vooral van verpleegkundigen, coassistenten en secretaressen. De man zou zich verbaal agressief en bot hebben gedragen. De meldingen gaan over de periode tussen 2014 en nu. Drie andere incidenten betreffen ongewenste fysieke intimiteiten die zich zouden hebben voorgedaan in de werkruimtes van de spoedeisende hulp. Volgens de Volkskrant houdt het bestuur van het ziekenhuis er rekening mee dat het gedrag van de man de kwaliteit van de zorg schaadde.

In een reactie tegenover de Volkskrant zegt de traumachirurg inderdaad dat hij wel eens bot of fel heeft gereageerd op collega’s. Hij ontkent de seksuele aantijgingen. Van de drie klachten over seksuele intimiteiten hebben meerdere mensen melding gemaakt, omdat die door hen zouden zijn geobserveerd. Volgens hem had zijn gedrag geen negatieve impact op de geboden zorg.

Machtsverhoudingen

Een interne inspectie van het ziekenhuis, die sinds eind vorig jaar de klachten onderzoekt, concludeert dat te weinig is gedaan met de meldingen over agressief gedrag. Die zijn „niet adequaat opgepakt”. Het gedrag kon volgens de commissie ook lang doorgaan omdat medewerkers door „de machtsverhoudingen en de ervaren hiërarchie” binnen het MST geen melding durfden maken van incidenten met de chirurg.

Volgens RTV Oost is de man met vervroegd pensioen gegaan. Eerder deze maand verspreidde het bestuur van het ziekenhuis een verklaring over het “grensoverschrijdend en intimiderend gedrag” van de medisch specialist, die ook hoogleraar is in zijn vakgebied. Op die dag werd ook de melding gedaan bij de inspectie, middels de brief waaruit de Volkskrant en RTV Oost citeren. De organisatie MST is een van de grootste niet-academische ziekenhuizen in Nederland. Het heeft meerdere vestigingen, de trauma-arts was werkzaam in de vestiging in Enschede.