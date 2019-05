Bibi Wielinga (17) wil in het Europees Parlement

Volt

„Volt is de eerste en de enige echt Europese partij. Ik sta op plek vier bij de Europese verkiezingen. De kans dat ik in het Europees Parlement kom is niet groot, maar ik leer al heel veel van de campagne. Ik zat altijd in het debatwereldje. Debatteren is een wedstrijd: je staat tegenover een tegenstander, je probeert elkaar onderuit te halen over onderwerpen als het oplossen van de honger in de wereld. In de politiek moet je dat naar de realiteit tillen.”

Foto Khalid Amakran Naam: Bibi Wielinga (17), Amsterdam Zit in: 5 gymnasium Woont met: ouders, broer (19), broertje (15) Vader: KNO-arts Moeder: Life coach

De generatie die het mee gaat maken

„Op straat heb ik oog in oog gestaan met zóveel jongeren die volgende week niet naar de stembus gaan. Ze weten niet dat er verkiezingen aan komen of ze hebben geen zin, ze zijn tevreden met hun huidige situatie. Dan denk ik: waar is het in ons leerproces misgegaan dat wij niet weten dat stemmen de enige manier is om de huidige situatie te behouden? We hebben nog maar twaalf jaar voor de veranderingen die nodig zijn voor het klimaat. Wij zijn de generatie die het allemaal mee gaat maken. En we gaan massáál niet naar de stembus! Dat is angstaanjagend.”

Black Panthers

„Op mijn dertiende zag ik de documentaire The Black Panthers: Vanguard of the Revolution. Die heeft mij de ogen geopend voor onrecht. Ik ben opgegroeid in de grachtengordel, dan krijg je niet veel onrecht te zien. Racisme is het grootste onrecht van de wereld omdat je er niets aan kunt doen van welk ras je bent.”

Bij de marine

„Ik wil misschien de marine in. Van jongs af aan heb ik geleerd dat ik moet staan voor waar ik in geloof. Vechten is het ultieme staan. Zeker als ik later weer de politiek in zou gaan, wil ik weten wat voor effecten mijn besluiten hebben. Diplomatie lijkt me ook leuk. Politieke systemen uit verschillende landen observeren, kijken hoe je daar als buitenstaander invloed op kunt hebben. Ik denk dat diplomatie en marine dichter bij elkáár liggen dan bij politiek. Bij allebei krijg je opdrachten die je moet uitvoeren en waar je geen kritiek op mag hebben. Daar moet ik nog wel even over nadenken. Ik geef graag mijn mening. Als ik iets moet doen waar ik het niet mee eens ben, zit ik in mijn hel-situatie.

Foto Khalid Amakran Foto Khalid Amakran

Omgeslagen

„Opgroeien met twee broers heeft me competitief gemaakt. ‘Kracht’ speelde een grote rol. Ik heb gekickbokst en één jaar aan wedstrijdroeien gedaan. Daar moest ik mee ophouden omdat ik het mentaal niet meer aankon. Mijn balans in de boot was niet goed. Toen ik twee keer was omgeslagen kón ik niet meer in de boot zitten, ik was doodsbang. Ik vond het erg gênant toen, maar het roeien was een goede ervaring. Ik heb geleerd hard te werken. En: dat je keuzes moet maken tussen wat je energie geeft en wat je energie kost.”