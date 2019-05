Amazon neemt belang in maaltijdbezorger Deliveroo

De Amerikaanse webgigant Amazon heeft een belang genomen in maaltijdbezorger Deliveroo. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg vrijdag. De deal maakt deel uit van een investeringsronde van 575 miljoen dollar (514 miljoen euro).

Hoeveel Amazon precies investeert, is onduidelijk. Andere investeerders zijn onder meer T. Rowe Price, Fidelity Management and Research Company en Greenoaks. De investering zou het Britse Deliveroo, dat in Nederland onder meer concurreert met Thuisbezorgd en Uber Eats, een belangrijke voorsprong kunnen geven. Uber, het bedrijf achter Uber Eats, maakte vorige week zijn debuut op de beurs in New York.

Deliveroo wil met het geld investeren in keukens die louter bezorgmaaltijden bereiden. In totaal heeft de maaltijdbezorger sinds de oprichting in 2013 1,34 miljard (1,5 miljard dollar) opgehaald, daarmee is het een van Europa’s snelst groeiende technologiebedrijven.

Deliveroo raakte vorig jaar in Nederland in opspraak doordat het maaltijdbezorgers als zelfstandigen behandelt in plaats van werknemers. In januari dit jaar oordeelde de rechter dat er sprake was van schijnzelfstandigheid.