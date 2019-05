Acteur Peer Mascini (78) overleden

Acteur Peer Mascini is op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam overleden, schrijft persbureau ANP vrijdag. Mascini speelde in een groot aantal Nederlandse films, waaronder De Lift (1993), Het 14e Kippetje (1998) en Moordwijven (2007). Ook was hij als theateracteur onder meer verbonden aan Hauser Orkater.

Het bekendst werd de acteur uit Heemstede met een spotje van Melkunie, waarin een blije koe in het zwembad springt. Daarop roept Mascini uit: „Ik had nog zo gezegd: géén bommetje!”. De reclame won in 1996 een Gouden Loeki voor de beste commercial van het jaar.

In 1996 kreeg Mascini een Gouden Kalf, de belangrijkste Nederlandse filmprijs, voor zijn rol in de film Blind Date, gemaakt door Theo van Gogh. Het is niet bekend waaraan Mascini is overleden.