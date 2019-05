100.000 euro voor het Stedelijk Museum Schiedam

Het Stedelijk Museum Schiedam is gekozen tot ‘meest publieksvriendelijke museum’ van Nederland. Dat was dit jaar het thema van de Museumprijs van de BankGiro Loterij. De prijs bedraagt 100.000 euro. Het Stedelijk Museum Schiedam wil het geld gebruiken voor de aanleg van een stadsplein vóór het museum.

Het museum kreeg van het publiek 39 procent van de stemmen. De andere twee genomineerden van dit jaar, Museum Rotterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven, eindigden vrijwel gelijk. Zij kregen respectievelijk 30 en 31 procent van de stemmen. In totaal werden er 75.000 stemmen uitgebracht.

De publieksvriendelijkheid van het Stedelijk Museum Schiedam bestaat er onder meer uit dat bezoekers van het café betalen wat ze het eten waard vinden. „We willen dat mensen zich welkom voelen”, zegt directeur Deirdre Carasso op de site van het museum. „En voor wie het zich afvraagt: mensen maken zelden misbruik van ons vertrouwen.”

Lees ook: Hoe Instagram het museum verandert

Zelf je tentoonstelling maken

Ook zijn er tentoonstellingen die Schiedammers zelf maken. „Zestig verenigingen - van de Dahliavereniging tot zangkoren, van Vluchtelingenwerk tot de scouting - maakten samen een ontroerende tentoonstelling met vaandels”, aldus de pitch van het museum voor de Museumprijs. „Daarbij leerde iedereen elkaar kennen. En toen twee scholieren vroegen of ze een tentoonstelling konden maken over de invloed van sociale media was het antwoord: ja.”

De Museumprijs van de BankGiro Loterij wordt uitgereikt sinds 1990, elke keer met een ander thema. Een vakjury nomineert de drie kanshebbende musea voordat de publieksstemronde begint. Eerder wonnen onder meer Maritiem Museum Rotterdam (2018), TextielMuseum Tilburg (2017), Nationaal Monument Kamp Vught (2016), Fries Museum in Leeuwarden (2015) en Klok & Peel Museum Asten (2014).