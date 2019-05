Goed nieuws voor voedselhulp: Houthi’s weg uit Hodeida

Met een vertraging van bijna vijf maanden hebben Houthi-strijders zich deze week alsnog teruggetrokken uit de strategische Jemenitische havenstad Hodeida. Dit heeft de Noorse generaal Michael Lollegaard, die namens de Verenigde Naties bemiddelde bij de terugtrekking, dinsdag verklaard.

Dit is potentieel goed nieuws voor miljoenen Jemenieten, die afhankelijk zijn van internationale steun. Via Hodeida komt het leeuwendeel van de buitenlandse voedselhulp Jemen binnen. Door de aanhoudende strijd van het afgelopen jaar in en om Hodeida tussen de Houthi’s en de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, die probeert om de verdreven president Hadi weer in het zadel te helpen, liep de hulpverlening voor velen in het binnenland vast en moesten ze honger lijden.

Behalve uit Hodeida hebben de Houthi’s zich ook teruggetrokken uit twee andere havens, Saleef en Ras Isa. Ze droegen volgens de VN in alle drie havens de macht over aan de lokale kustwacht. Hoe die laatste is samengesteld en over welke middelen die beschikt om de orde te handhaven, zeiden de VN-woordvoerders niet.

In december 2018 werden de Houthi’s, die enige steun krijgen van Iran, en de coalitie het na onderhandelingen in Zweden al eens zich uit Hodeida terug te trekken. Dat had toen „binnen enkele dagen” moeten gebeuren maar vooral wegens diep wantrouwen over en weer kwam daar niet veel van terecht.

Generaal Lollegaard toonde zich tevreden over de opstelling van de Houthi’s. Volgens hem is er de afgelopen dagen „een uitstekende samenwerking” geweest tussen de VN en de Houthi-bevelhebbers. Hij erkende overigens dat er „nog een hoop werk is te doen” om Hodeida en omgeving van militaire obstakels en gevaren als landmijnen te ontdoen.

De vooruitgang in Hodeida betekent allerminst dat de oorlog nu bijna voorbij is. De coalitie meldde woensdag dat ze zeker 97 Houthi-strijders had gedood in het zuidelijke district Al-Dahlea. Ook zou ze 120 andere Houthi’s hebben gevangen genomen.

Daags tevoren had Saoedi-Arabië alarm geslagen over een aanval met drones op twee pompinstallaties van oliebedrijf Aramco. De schade bleef beperkt tot een brandje. De Houthi’s verklaarden deze aanval te hebben uitgevoerd met behulp van zeven bewapende drones ter vergelding van de veelvuldige aanvallen van de coalitie op de Houthi’s. Daarbij komen regelmatig burgers om.