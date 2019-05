Tip voor het Songfestival: nooit wedden op het leukste liedje

De liefde is een kansloos spel, zingt Duncan Laurence in zijn ballade Arcade. Maar in het echte kansspel is de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival geenszins kansloos. Sterker nog, bij de bookmakers – de gokkantoren waar tv-kijkers geld kunnen inzetten op wie de zangwedstrijd gaat winnen – geldt Nederland al lange tijd als favoriet. Laurence plaatste zich donderdagavond voor de finale

Omdat ze een solide ogende graadmeter lijken, worden de ranglijsten van de bookies vaak geraadpleegd in de aanloop naar de finale. De werkelijkheid is dat niemand weet wie zaterdag gaat winnen. Daarom is het ook leuk om erop te wedden.

De wereldwijde gokmarkt is groot, met een geschatte jaaromzet van 400 miljard dollar per jaar. Daarbinnen zijn weddenschappen goed voor ongeveer eenderde van de omzet. Maar dat gaat vooral om sport. Daarnaast heb je de zogenaamde novelty bets op amusement en politiek. Je kunt bijvoorbeeld je geld inzetten op de naam van de Britse royal baby of de tv-serie Game of Thrones ((wie sterft, wie wint de troon? Zit er naakt in de finale?). Hoeveel geld er omgaat in de novelty bets is onbekend.

Wedden op het Songfestival doen mensen vooral voor hun plezier, zeggen de gokkantoren. Volgens Rupert Adams van het grote Britse gokkantoor William Hill wordt er jaarlijks bij zijn kantoor zo’n zeven ton tot één miljoen pond ingezet op het Eurovisie Songfestival. Dat is evenveel als op één voetbalwedstrijd in de Premier League. De inzet per persoon is ook geringer: de gemiddelde sportliefhebber zet een tientje per wedstrijd in, de Eurovisiefan slechts twee euro vijftig. Volgens Adams zijn 98 procent van de gokkers last-minute-inzetters: ze zetten pas hun geld in als de wedstrijd al is begonnen.

Chris Scholtens uit Haarlem wedt jaarlijks op het Songfestival. Hij adviseert ook andere gokkers, op de website Voetbalwedden.net. Scholtens doet het niet om het geld – hij zet jaarlijks ongeveer 150 euro in – maar om nog meer betrokken te zijn bij de wedstrijd. „In 2017 had ik Portugal goed: één tegen 54 euro!” Het vergroot zijn plezier in het kijken, vooral tijdens de puntentelling. „Dan denk ik bijvoorbeeld: kom op, Albanië, pak die punten nou!”

Scholtens denkt ook dat Nederland gaat winnen, al heeft hij zijn twijfels over het ingetogen optreden: „Zit hij daar in een honderd jaar oud laken achter een goedkoop casio-orgeltje. Tja. Hij moet wel opboksen tegen de Russen, die de hele My Fair Lady in drie minuten opvoeren. Of IJsland, dat een complete SM-schuur opentrekt, met een drummer die met een zweep op een ei ramt.” Waarom gaat Nederland dan toch winnen? „Duncan krijgt hoe dan ook de steun van de jury’s, die meer op muzikaliteit letten. En de rest van de stemmen is te verdeeld tussen Rusland en Zwitserland.”

Een verschil met sport: je kunt je slechts zeer gedeeltelijk baseren op resultaten uit het verleden. De publieksstem is grillig. Scholtens: „Je hebt maar een paar solid performers: Zweden, Rusland en Azerbeidzjan. Voor de rest is het onvoorspelbaar.” Een andere complicatie: anders dan sport is het een populariteitswedstrijd. De stand van de bookies heeft invloed op de uiteindelijke uitslag: mensen stemmen graag op beoogde winnaars. Ook bookies kunnen zo achter elkaar aanlopen. Dit wordt het lemmingeffect genoemd

Je kunt nu natuurlijk meteen naar de website van een gokkantoor surfen en je geld inzetten op Nederland. Nadeel is dat je daar niet heel rijk van wordt. Wie een tientje inzet op Nederland, kan zaterdag 28 euro terugverdienen. Daarom is het spannender om op een relatieve outsider te wedden. Veel minder kans, maar áls je wint, loop je binnen. Zo kreeg deze redacteur de tip binnen dat Azerbeidzjan wel eens hoog zou kunnen eindigen. Nog leuker is het om op zijkwesties in te zetten: op de verliezers bijvoorbeeld. Wie eindigt als laatste? Wie wordt de nulpunter (het land dat nul punten krijgt – tegenwoordig zeldzaam)? Scholtens: „Ik wed zelf graag op de landen die er na de halve finale uit liggen. Bij de eerste halve finale, afgelopen dinsdag, had ik bijna alles goed.”

Je zou verwachten dat de ranglijst van de bookies weergeeft op welke landen het meest gewed is. Maar dat is niet zo. Gokkers zijn slechte voorspellers. Ze zetten hun geld bijvoorbeeld niet op de meest waarschijnlijke winnaar, maar op het land waarvan ze hópen dat het wint. Robin Olenius van het Zweedse gokkantoor Betsson: „Ze wedden met hun hart. Niet met het verstand. Zweden willen altijd op Zweden wedden.” Gokker Chris Scholtens: „Zo ben ik de eerste keer de mist in gegaan: ik wedde op liedjes die ik zelf leuk vond.”

Dus heeft ieder wedkantoor een specialist die de lijsten bijstelt. Olenius van Betsson: „Het moet altijd een persoon zijn. Als het om cultuur gaat, kun je niet op de algoritmes afgaan.” Die specialist kijkt uiteraard naar de 41 inzendingen, naar wat de andere kantoren zeggen, en naar de honderden ranglijsten in de vlogs en blogs van de fans. Verder let hij op geopolitiek: wie kan er veel steun van de buurlanden verwachten? Ook Scholtens werkt zo. Maar de goede performance blijft voor hem doorslaggevend: „Je kan wel op Duncan wedden omdat het zo’n mooi liedje is, maar het maakt nogal uit of hij daar in dat laken staat of in een rendierpak.”

Eurovision Songfestival (finale) zaterdag, 21.00 uur, NPO1.