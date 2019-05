Spannende strip rond bombardement Rotterdam

Strip De meimoorden, 1940-1948 Jacques Post, Eric Heuvel Uitgeverij Personalia Inl: uitgeverij-personalia.nl ●●●●●

Rotterdam vlak voor het bombardement van de Duitsers in 1940 speelt een hoofdrol in het nieuwe stripboek De meimoorden van scenarist Jacques Post en tekenaar Eric Heuvel. Het verhaal, gebaseerd op Posts gelijknamige thriller uit 1983, speelt vlak voor het bombardement, en in 1948, als er onderzoek gedaan wordt naar wat er in de oorlog gebeurd is – onder meer in Rotterdam.

Het vooroorlogs Rotterdam wordt door Heuvel mooi in beeld gebracht, in de klare lijn gebaseerd op de heldere tekenstijl van Kuifjes schepper Hergé. Heuvel heeft met strips als January Jones (over een vooroorlogse pilote) al laten zien dat hij goed vliegtuigen, auto’s en dergelijke uit vooroorlogse jaren kan tekenen. Ook over de oorlogsjaren tekende hij al, in een educatieve strip over onderduikers, De ontdekking uit 2011.

Die sfeer van vooroorlogs Rotterdam is een van de sterke elementen in het originele De meimoorden, met de iconische Rotterdamse brug De Hef en zoeklichten op de cover. Het verhaal, over de jongvolwassen zoon van een Rotterdamse taxichauffeur, die verwikkeld raakt in een web van verraad rond de Duitsers, is opwindend, hoewel er soms wat veel tekst nodig lijkt. Maar dat neemt niet weg dat je het gevoel krijgt een spannende film te kijken, met treffende personages, zoals de jonge prostituee Leentje uit Rotterdams rosse buurt. Het fictieverhaal van Post is filmisch in beeld gebracht, en schakelt heen en weer tussen de dagen van het bombardement, een poging om kort na de oorlog te achterhalen wat voor duistere zaakjes er allemaal speelden in 1940 toen veel emigranten Europa via Rotterdam probeerden te verlaten. Naast het goed gedoseerde spannende verhaal zitten er ook vrolijke knipogen in, zoals een vrachtwagen van de firma Habraken, die verwijst naar de strips van Agent 327 van Rotterdammer Martin Lodewijk, stripmaker en leermeester van Heuvel, waarin de firma Habraken een running gag is.