The Clinton Affair en andere series van week 20

The Clinton Affair

Deze documentaireserie belooft een nieuwe blik op de Clinton-Lewinsky-affaire, het schandaal dat in 1998 leidde tot de impeachment-procedure van president Bill Clinton. Zien we de zaak sinds #MeToo in een ander licht? NPO Start Plus, zes afleveringen.

The Rain 2

De eerste Deense ‘original’ van Netflix is toe aan een tweede seizoen. The Rain is een scifiserie over een groepje jongeren die moeten overleven in een postapocalyptische wereld. Bijna iedereen is gesneuveld door een dodelijk virus. Is genezing mogelijk? Netflix, acht afleveringen.

Fleabag 2

Het tweede seizoen van de Britse comedyserie Fleabag is volgens critici nog beter dan de veelgeprezen eerste reeks. Bedenker en hoofdrolspeler Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve) speelt een jonge vrouw uit Londen die worstelt met het leven na het verlies van haar beste vriendin. Nieuw in de cast is Andrew Scott (Sherlock), die een priester speelt. Seks, ongemak en God. Amazon Prime Video, zes afleveringen.

What’s My Name: Muhammad Ali

Een lange documentaire van regisseur Antoine Fuqua over het leven van Muhammad Ali. Verwacht geen nieuwe interviews of voice-overs: de focus ligt op bijzondere archiefbeelden en opnames van de bokslegende. Ziggo Movies & Series, 165 minuten.