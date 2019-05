Nederland heeft een drugsprobleem

Nederland is een belangrijk land voor de internationale drugshandel. Elk jaar worden miljarden euro’s aan cocaïne de Rotterdamse haven doorgesluisd. De politie is niet opgewassen tegen de omvang van de handel. Misdaadjournalist Jan Meeus dook voor zijn nieuwe boek in de wereld van de cocaïnemaffia en constateert: het huidige drugsbeleid is gedoemd te mislukken.

Presentatie: Thomas Rueb.

Productie: Tessa Colen.

Montage: Iddo Havinga.