Komt na voetbal nu ook de serie naar het café?

Als een lijst van meest gezochte misdadigers hangt de deadpool aan de muur: een karton met daarop geplakt de hoofden van personages uit de serie, sommigen al doorgestreept omdat ze in de voorlaatste aflevering zijn omgekomen.

Daaronder nog een reeks portretten, maar dit zijn Facebookprofielfoto’s van leden van mijn Game of Thrones-kijkclub. De streepjes eronder geven aan hoe vaak iemand verkeerd heeft gegokt op de overlevingskansen van de personages erboven. Elke verkeerde gok wordt bestraft met een shot Raketje, een op maat gemixt drankje waarmee het spel voor iedereen leuk blijft. Tot nu toe valt de schade mee – niet alle doden zijn bevestigd – maar we moeten nog een aflevering.

Kijk- en leesclubjes, met of zonder studentikoze rituelen, zijn niks nieuws maar de toewijding van Game of Thrones-fans steekt er wel bovenuit. Een collega-redacteur stapte uit een appgroep waarvan de leden zo vroeg mogelijk opstonden om meteen de nieuwste aflevering kijken. Zo vermeden ze spoilers. Maar de daaropvolgende discussies in de app, over de laatste plotwendingen, zijn natuurlijk weer spoilers voor wie die ochtend niet heeft gekeken.

Dit fandom leunt overigens zwaar op piraterij: volgens de site TorrentFreak is Game of Thrones al jaren een van de meest gedownloade series ter wereld. Dit ligt deels aan HBO dat de slag met Netflix verloor en zich in Nederland zelfs heeft teruggetrokken (kijkers zijn aangewezen op Ziggo). Daarnaast is snel kijken essentieel: het internet en koffieautomaat zijn onbegaanbaar voor wie wacht op de dvd/blu-ray-box en tot die tijd geen spoilers duldt.

De culturele impact van de serie reikt zo ver dat ook niet-kijkers referenties als ‘the night is dark and full of terrors’ begrijpen. Maar er zitten ook schaduwkanten aan cultureel gemeengoed worden. ‘Winter is coming’ werd ‘sanctions are coming’ op een door Donald Trump getwitterde afbeelding, tot afgrijzen van de makers en acteurs. Ook fans kunnen hard zijn: vanwege onvrede over de kwaliteit van de scripts verzoeken zij in een online petitie het achtste seizoen over te doen. Inmiddels zijn er meer dan 300.000 ondertekenaars.

In een afgeladen café in Utrecht waar de serie op scherm wordt vertoond, heerst een opgewonden sfeer die je vooral uit de bioscoop kent. Mensen klappen, joelen en overleggen naarstig als het einde nadert voor een van de personages.

Toch smeult ook het sentiment van onvrede. Een vriendengroep van drie twintigers die hier komt kijken volgt de serie al vanaf het begin en blijft ondanks het spektakel elke week achter met een dubbel gevoel. Ook deze fans van het eerste uur voelen zich bekocht door de ‘Hollywoodisering’ van de serie, die volgens hun primair om politieke intriges draaide. Maar nu spektakel boven inhoud verkiest. Ze bekennen op een punt te zijn gekomen waarop het idee van een afgerond verhaal interessanter lijkt dan wat er daadwerkelijk zal gebeuren. Toch staan ze letterlijk te trappelen bij de vraag of ze er maandag weer zijn. „Natuurlijk, het blijft zo cool.” Dat biedt hoop voor de kansen van de meerdere spin-off series van Game of Thrones die eraan komen.

Net nu de laatste grote serie die nog wekelijks uitkomt afloopt, lijkt er veel interesse om op gezette tijden bij elkaar te komen en een serie te kijken. Aan de promotie te zien lijkt HBO in te zetten op Watchmen, of in ieder geval kijkers zoet te houden tot de eerste spin-off. Amazon heeft immens geïnvesteerd in de Lord of the Rings-serie. Maar of een van deze series eenzelfde momentum als Game of Thrones zal weten op te bouwen is nog zeer de vraag. Maar misschien is dat ook niet nodig. Desgevraagd antwoordde Conservatorium-studente Rowan uit het café in Utrecht lachend dat ze ook best herhalingen van Sex and the City in de kroeg zou willen kijken.