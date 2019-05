Ineens was Jeroen Pauw de regie kwijt

Soms weten mensen niet wat ze boven het hoofd hangt. Toen Jeroen Pauw woensdagavond om zeven over elf het gebruikelijke „We gaan beginnen!” uitsprak, kon hij niet vermoeden dat een van zijn gasten, televisierecensente Renate van der Bas (Trouw), om 23.47 uur de haar gestelde vraag zou negeren om mede te delen dat de presentator was geëerd met een Ere-Zilveren Nipkowschijf.

Ineens was de immer onverstoorbare Jeroen Pauw de regie over zijn programma kwijt. Hij schrok, zweeg, mompelde: „Nou ja zeg.” Hij plukte aan zijn kin en zocht met zijn ogen houvast om zich heen. Intussen versterkte Van der Bas’ mede-jurylid Angela de Jong de verlegenheid van de gespreksleider door hem voor te houden dat hij niet alleen al dertig jaar televisie maakt, maar dat hij bovendien aan een zeer goed jaar bezig is: „Je bent in topvorm.” Dat klonk wat gek, maar wáár is het wel. (Ik zit ook in die Nipkowjury.)

De presentator nam nog maar een slok water met een hand die een beetje leek te trillen, schudde zijn hoofd en nam het roer van zijn programma weer in handen. Al schoot zijn gezicht daarna nog een paar keer in een verzadigde glimlach.

Voordat hij met zijn eigen bekroning werd geconfronteerd had Pauw al laten zien dat hij een prijs verdient. Eerst in het item over de verklaring waarmee Ridouan T. heeft ontkend misdaadverslaggever Peter R. de Vries met de dood bedreigd te hebben. Pauw maakte er een close reading van. „Er sluipt enige romantiek in deze brief”, zei hij geamuseerd.

Pauw hield de ‘woordvoerder’ van de activisten kort, maar verder liet hij de teugels juist genoeg vieren

Echt knap was wat daarop volgde. De redactie van Pauw had twee varkensboeren aan tafel gekregen met twee van de activisten van Meat the Victims, die maandag urenlang een varkenshouderij bezetten. De gasten leken bijna te ontploffen van de ingehouden emoties. Pauw hield de ‘woordvoerder’ van de activisten kort, maar verder liet hij de teugels juist genoeg vieren. Hard botsten de wereldbeelden van boer en actievoerder in beeld, elk met de big in het centrum van het universum. Maar hatelijk liet Pauw het niet worden.

In het Nipkowdeel van zijn uitzending had het presenterende prijsdier nadrukkelijk aardige woorden voor het met een eervolle vermelding bekroonde Joardy Season. Die VPRO-webserie is een virtuoos vat vol verrassingen. Held van de serie is Harco, een door Jim Deddes gespeelde figuur in lichtblauw trainingsjack met zeshoekige bril, van het soort ogenschijnlijke sulligheid waar Kees Prins ook goed in is – zoals Joardy Season in zijn vervreemdingseffecten toch al regelmatig aan Jiskefet doet denken.

Harco is de constante in de reeks, de acht afleveringen doen verschillende genres aan. Zo is er een trailer van een felrealistische plattelandsfilm over een skelterrace met dodelijke afloop. Er is een miniatuur over een gladde stadse blaaskaak die bij een date de deksel op de neus krijgt van de weergaloos onhippe Harco. Er is een krankzinnige gamevideo waarin Harco, als was hij een YouTuber met honderdduizend volgers, een stadsbus van Stuttgart naar Hoffenheim rijdt: „Ik rijd ’m niet schoon vandaag […] Ik heb mensen aangereden […] Sorry voor de casualties.”

Mijn persoonlijke favoriet is Stardump Snittin’, waarin een verlegen klant in een door een zeer norse man bestierde toko plotseling van zijn bestelling overgaat op een warrig verhaal over een vreemd rijk met rare wezens. Het blijkt de plot te zijn van een fantasyroman die hij aan het schrijven is. Je wacht tot het heel grappig wordt, of heel gemeen. Maar het wordt geen van beiden: norse tokoman en schrijvertje blijken verwante zielen. Er volgt een intens, liefdevol gesprek over fantasy. Bij Joardy Season weet je nooit wat voor verrassing je boven het hoofd hangt.