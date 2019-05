Duncan Laurence naar finale Songfestival

Duncan Laurence staat zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Het is het vierde jaar op rij dat de Nederlandse inzending de finale van het liedjesfestijn bereikt.

Aan het einde van de tweede halve finale op donderdagavond werd de naam van Laurence als tweede finalist omgeroepen. Behalve Nederland gingen Noord-Macedonië, Albanië, Zweden, Rusland, Azerbeidzjan, Denemarken, Noorwegen, Zwitserland en Malta naar de finale. Dinsdag kwalificeerden zich al tien andere landen. In de finale krijgen zij gezelschap van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Frankrijk en gastland Israël.

Laurence treedt zaterdag als twaalfde op, tussen Cyprus en Griekenland in het eerste deel van de finale. Dat bleek bij de loting na de tweede halve finale. Malta opent de show. Ook kanshebbers Rusland en Zweden treden tijdens de eerste helft van het Songfestival op.

De gokkantoren voorspellen vooraf welk liedje gaat winnen op het Eurovisie Songfestival. Hoe gaat dat?

Bookmakers

De ballade van Laurence voert al weken met ruime afstand tot achtervolgers de lijsten aan van de zogeheten bookmakers, gokkantoren waar tv-kijkers kunnen inzetten op wie het Songfestival uiteindelijk wint. Overigens leerde de praktijk in de voorbije jaren dat de topfavoriet in die lijsten maar zelden daadwerkelijk wint.

Ook tijdens de tweede helft van de finale treden een aantal favorieten op, vooral tegen het einde van de show, waaronder Frankrijk, Italië, Zwitserland en Australië. Spanje sluit de finale als 26e land af.

Vijftig procent van de stemmen waarmee Laurence de finale behaalde kreeg hij van televisiekijkers in Europa, de andere helft van een vakjury waar hij net als alle andere kandidaten woensdag al een optreden voor gaf. Het is televisiekijkers tijdens het Songfestival niet toegestaan op de inzending uit eigen land te stemmen.

Het beste Nederlandse resultaat van de afgelopen tien jaar was voor Waylon en Ilse De Lange, die als The Common Linnets in 2014 tweede werden.

Dit bericht is geactualiseerd. Informatie over de volgorde van de optredens is toegevoegd.