Dit is een ode aan De Man Die Alles Heeft

De man die álles heeft – dus geweldige kinderen, een succesvolle echtgenote, een mooie carrière, een sexy lichaam én een gezonde huid met een jeugdige glans? Zou die bestaan?

Op Twitter wel. Of althans, daar is een man die dat allemaal probeert te krijgen en dat is ‘The Man Who Has It All’. Het is (natuurlijk) een grap dat account, een parodie. Het is mijn lievelings op Twitter. Omdat het alle vooroordelen over vrouwen en mannen genadeloos omdraait.

‘The Man’ doet op Twitter dus net of vrouwen de baas zijn in de politiek, de wetenschap en het bedrijfsleven, en of het voor de mannen „een enorme opgave” is om huishouden en kinderen te combineren.

Hier zijn het dus de mannen die „na een dag hard werken”, ’s avonds nog „cupcakes moeten versieren”, de kinderen helpen met het huiswerk, ze naar de sportclub rijden, de was draaien en sporten om hun lichaam in vorm te houden omdat hun vrouw er anders met een jongere man vandoor gaat – en zijn het de vrouwen die carrière maken en geen reet uitvoeren in het huishouden. Ik vind dat onweerstaanbaar grappig.

Bijvoorbeeld als The Man zich weer eens vertwijfeld afvraagt hoe hij toch zijn ‘me-time’ kan bewaken – dat vreselijke clichéwoord uit de damesbladen. Hij gaat dan meestal in bad zitten met een glossy die hem leert wat er mis is met zijn lichaam en hoe hij dit kan verbergen – bijvoorbeeld door kleding te dragen „die de focus op zijn sterke punten legt, zoals zijn goedgevormde penis, en die de aandacht afleidt van zijn ‘probleemgebieden’, namelijk zijn kleine hoofd”.

Hij stelt ook geregeld vragen op Twitter. Wat we vinden van mannen die darten bijvoorbeeld, of mannen zich „zichtbaarder moeten maken in de wetenschap” en of we nog mannen weten voor een lijst met „historische figuren” omdat hij alleen vrouwen weet te noemen. Zijn grootste droom voor 2019? „Dat er een dag zal komen dat mannen alles zullen worden wat ze willen: men writers, male spacewomen and gentleman doctors.”

Ik heb geprobeerd de vrouw te interviewen achter al deze grappen – het móét wel een vrouw zijn, toch? – maar dat mocht niet van de agent die op het account genoemd wordt. Ik kon alleen The Man zélf interviewen, antwoordde ze, dus het personage. Hij zou de antwoorden op mijn vragen mailen. En dat deed ‘hij’.

Dat hij „heel gelukkig is dat zijn vrouw af en toe in het weekend de kinderen een uur meeneemt naar het park” zodat hij de badkamer kan schoonmaken. Dat hij nooit de keuzes van andere „werkende vaders” bekritiseert, zelfs als ze de verkeerde maken. Dat zijn vrouwelijke baas hem altijd behandelt als ‘one of the girls’ en dat hij niet snapt dat zoveel mannen zich ‘testerical’ gedragen als vrouwen hen laatdunkend op het werk behandelen. Dat het nu eenmaal „de natuur” is dat vrouwen geschikter zijn voor het managen van landen en bedrijven en mannen „met hun grote handen en sterke armen” voor het huishouden.

„Mijn vader is mijn rolmodel”, schreef ‘hij’ me tot slot. „Omdat hij me geleerd heeft te genieten van de kleine dingen. Zoals een lege wasmand en vijf minuten tijd voor mezelf.”

Toen moest ik alweer zo hard lachen, dat ik helemaal vergat te vragen wat hij het liefste zou willen zijn: een man die alles heeft of een vrouw die alles haarscherp ziet.

Of allebei natuurlijk.