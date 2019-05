Fit voor de gratis winkelminuut

„De beschaving leeft!”, twitterde Hiske Versprille, culinair recensent van de Volkskrant. Sylvia Witteman in haar column: „Wat een intens beschaafde man”, en „De tranen sprongen me zowat in de ogen.” Nee, dit gaat niet over iemand die een puppy of een baby heeft gered. Dit gaat over meneer Dekker uit Stadskanaal. Ongeveer een jaar geleden won hij een minuut gratis boodschappen doen. Niet per se het moment om beschaafd te gaan doen. Toch is dat wat hij deed. Het is te zien in het filmpje dat de supermarkt in kwestie op Facebook plaatste, op 3 mei 2018 al, maar vorige week ging het spontaan alsnog viraal. We zien hem op een drafje door het doolhof van gangpaden zoeken naar de producten van het lijstje dat zijn vrouw voor hem had gemaakt – dat hij overigens niet bij zich had, hij had het „in zijn hoofd”. Hij pakt doelgericht en bedachtzaam uit het schap links van hem een zakje, één zakje. Hij grist niet, graait niet, hij pakt. Liefdevol bijna. Alles van het lijstje neemt hij mee, behalve de chocola, die vergeet hij. Eindsaldo: 24,95.

Voor de koopjesjagers onder ons was het een marteling om naar te kijken. Want wie heeft er niet ooit bedacht wat te doen bij zo’n prijs, wanneer je alles in een winkelwagen mag gooien en er zonder te betalen mee de automatische schuifdeur uit mag lopen. De fysieke pijn te moeten aanzien dat meneer Dekker dat niet doet. Dat hij gewoon lángs het wijnschap loopt en twijfelend één flesje port pakt. De jeukende handen. De wens daar zélf te staan en nog altijd profijt te hebben van wat je toen had kunnen pakken.

Voor alle mensen die ooit een minuut gratis winkelen winnen en deze wel ten volle willen benutten hierbij een korte introductie schaamteloos supermarktplunderen.

Allereerst: ken uw supermarkt. Wie De Supermarktsurvivalgids van Teun van der Keuken heeft gelezen, weet: niets ligt toevallig op een plek. Voordeel voor het 1-minuutplunderfestijn (en iets om rekening mee te houden bij het doen van gewone boodschappen) is dat er vooral op ooghoogte gekeken moet worden. Daar liggen de duurste producten voor luie consumenten. Voor de plunderaar is van belang dat ze hoger liggen dan de kar, ze kunnen er dus met één armbeweging ingeschoven worden.

Kies van tevoren wat slimme producten zijn om in bulk mee te nemen. Hou daarbij vooral ook rekening met houdbaarheid. Want verspilling is, ook als het gratis is, gewoon zonde. Weet dat de onbewerkte en minder houdbare producten zich in de buitenste wandelpaden van de supermarkt bevinden, het is dus van belang je naar het mídden te begeven. Stippel met deze kennis op voorhand alvast de beste route uit.

Een aantal tips in de categorie ‘duur en lang houdbaar’ (afhankelijk van levensfase en behoeften): babyspullen, koffie, wijn, noten, verzorgingsproducten en vergeet vooral tampons (duur!) niet.

Maar voor alles: train. Train die boodschappenspieren. Oefen de arm- en borstspieren om die planken leeg te kunnen vegen, train de schuine buikspieren om de wijn soepel in het karretje te zetten zonder de fles te breken, squat om die luiers makkelijk achter uit het schap te kunnen pakken.

Meneer Dekker, de goedzak, zou het een volgende keer precies weer op zijn manier doen, zo vertelde hij. Weer zou hij zich aan het lijstje van zijn vrouw houden.

Nu het filmpje viraal is gegaan wilde de supermarkteigenaar – voor de cynici onder ons: eventueel in het kader van publiciteit – meneer Dekker tijdens een interview van streekomroep RTV1 belonen. Een herkansing wil hij niet, dus krijgt hij een bosje bloemen, een cadeaubon voor de winkel, een dinerbon en voor zijn vrouw de chocola die hij vergeten was.