Hoe kunnen we depressie genezen?

De diagnose depressie wordt in Nederland regelmatig gesteld: 800.000 mensen lijden aan een stemmingsstoornis. Maar over de oorzaken en behandelmethoden is het laatste woord nog niet gezegd. Kun je een depressie bijvoorbeeld aanwijzen in de hersenen? En in hoeverre is een depressie te wijten aan de omgeving of ervaringen? En, misschien het belangrijkste: hoe kom je er vanaf?

