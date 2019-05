Demonstratie bij UvA voor betere aanpak misstanden

Bij het schilderij met vrouwelijke hoogleraren in het Bushuis van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft zich woensdagmiddag een groepje docenten en studenten verzameld. In een kring staan ze bij elkaar. „Shame on you UvA!”, roept Nathalie Scholz, universitair docent Nieuwste Geschiedenis. „Wat is dit voor instelling?!” Reden voor de demonstratie is de reactie van de UvA op een publicatie in NRC. Hierin wordt het grensoverschrijdende gedrag van een ontslagen hoogleraar van de sectie Arbeidsrecht beschreven. In een reactie op het artikel zegt de universiteit onder meer „lering te hebben getrokken” uit de situatie en dat „het systeem van vertrouwenspersonen versterkt” is.

Lees hier het artikel van NRC: Bij hoogleraar B. moesten de vrouwen hakken dragen

Die reactie wekte irritatie bij Guy Geltner, professor Middeleeuwse Geschiedenis aan de universiteit. Het systeem van vertrouwenspersonen gaat dit soort problemen niet oplossen, vindt hij. Daarom stuurde hij woensdagmiddag om één uur een mail rond met de oproep tot een demonstratie in het Bushuis. Een uur later stonden er zo’n vijftien personen bij het universiteitsgebouw.

‘The system is abuse of power’

Op de muren rond het schilderij hangen posters met teksten als ‘The system is abuse of power’, ‘Vertrouwenspersoon is niet genoeg’ en ‘Destroy the hierarchy, more transparancy’. In de kring van demonstranten voert Scholz het hoogste woord. Met het artikel van NRC is ze „blij”, maar over de inhoud is ze „heel boos”. Ze gelooft niet dat de universiteit dit soort gebeurtenissen in de toekomst kan voorkomen. „De universiteit heeft wel onderzoek laten doen naar wat die man heeft gedaan, maar er is geen extern onderzoek geweest naar hoe dit zo lang mis heeft kunnen gaan.” De instelling doet volgens Scholz te weinig om de problemen aan te pakken. „Vertrouwenspersonen lossen dit niet op”, zegt ze. „Hun werk is mentale ondersteuning. Ze hebben geen enkele macht en vaak krijgen ze niet eens uren om hun taak uit te voeren.”

‘Onderdeel van het systeem’

Geltner sluit zich hierbij aan. „De rol van een vertrouwenspersoon is puur luisteren”, zegt hij. Volgens de professor is het voor vertrouwenspersonen moeilijk misstanden aan te kaarten omdat zij deel uitmaken van de universiteit. „Ze doen hun werk namens het systeem”, zegt hij. „Hen is niet gevraagd het systeem te verbeteren, maar om het te beschermen.” Zowel Geltner als Scholz vinden dat er een onafhankelijke ombudsman moet komen waar medewerkers hun verhaal kunnen doen.

Die komt er, laat woordvoerder van de UvA Yasha Lange desgevraagd weten. Dinsdag heeft het bestuur van de universiteit besloten om voor studenten en medewerkers een onafhankelijke ombudspersoon in te stellen. „We willen dat zo snel mogelijk invoeren. Binnenkort wordt gestart met het opstellen van het profiel.”