Amsterdam trekt fors de portemonnee voor herstel van kades en bruggen

Het is het meest in het oog springende bedrag uit de Voorjaarsnota van de gemeente, die woensdag verscheen: meer dan een kwart miljard euro trekt Amsterdam de komende jaren uit voor het herstel van kades en bruggen. Deze ongekende investering is noodzakelijk vanwege decennialange verwaarlozing van het onderhoud. „We hebben slecht voor onze stad gezorgd,” aldus wethouder Udo Kock (Financiën, D66).

Een groot deel van de kades en bruggen in de stad is er beroerd aan toe, zo bleek begin dit jaar uit onderzoek. Bij 10 van de 200 kilometer kademuur bestaat instortingsgevaar, 24 kilometer verkeert in slechte of ‘verdachte’ staat en 150 kilometer geldt als risicovol. Steeds vaker bezwijken kademuren in de stad spontaan, zoals afgelopen jaar bij het Entrepotdok en de Nassaukade.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer, PvdA) nam eerder al maatregelen. Zo wordt bij zes bruggen zwaar verkeer geheel of gedeeltelijk geweerd. Het herstel van de kades en bruggen zal een langdurige en ingewikkelde operatie worden, waarschuwde Dijksma.

Nu blijkt dus welke financiële consequenties deze structurele verwaarlozing voor de stad heeft. In de Voorjaarsnota, traditioneel het belangrijkste Amsterdamse begrotingsmoment van het jaar, reserveert het college de komende jaren 289 miljoen euro voor onderhoud van de stedelijke infrastructuur. Verreweg het grootste deel daarvan gaat naar de kades en bruggen. Volgens wethouder Kock is er, op de Noord/Zuidlijn na, de afgelopen vijftien jaar „niet zo’n groot bedrag uitgetrokken voor één project”.

Noodreparaties

Het geld zal volgens Kock worden gebruikt om op korte termijn noodreparaties uit te voeren en om langlopende contracten af te sluiten met bouwbedrijven voor controles en reparaties. „Dat is makkelijker dan dat we het in kleine brokjes doen.”

Toch zal ook dit aanzienlijke bedrag vermoedelijk „niet genoeg” zijn om de abominabele staat van de kades en bruggen te verhelpen, denkt Kock. „We weten nog niet hoeveel er precies nodig is de komende jaren.” Op dit moment laat de gemeente nader onderzoek doen naar de staat van de kades en bruggen. Dit najaar volgt een gedetailleerd plan voor de hersteloperatie, zo laat een woordvoerder weten.

Het geld voor onderhoud komt voor een belangrijk deel uit het potje voor de Javabrug, de toekomstige verbinding over het IJ. Het voor de brug gereserveerde geld gaat naar de kades en bruggen, en de kosten voor de Javabrug worden op een andere manier gedekt. Kock ontkent dat dit te maken heeft met het feit dat de bouw van het prestigeproject hoogst onzeker is geworden door onenigheid met het Rijk. „De brug is met gewapend beton in de begroting gegoten.”

Naast het herstel van kades en bruggen trekt het college de portemonnee voor onderwijshuisvesting (189 miljoen), jeugdzorg (37,6 miljoen in 2019 en 2020), veiligheid (6 miljoen euro extra voor handhavers) en culturele projecten zoals een openbare bibliotheek op de Zuidas en het nieuwe gebouw van theater de Meervaart in Osdorp.

Heffing op amusement

Om de investeringen te kunnen betalen verhoogt het college volgend jaar opnieuw de belastingen. Zo gaan toeristenbelasting, parkeerboetes en de kansspelbelasting omhoog. Hotelgasten moeten vanaf volgend jaar naast toeristenbelasting ook 3 euro per overnachting gaan betalen. Ook stijgt de zogeheten ‘vermakelijkheidsretributie’ (vmr), een heffing op amusement. Deze geldt nu alleen nog voor tochtjes met rondvaartboten, maar vanaf 2020 worden ook deelnemers aan stadsrondleidingen en festivalbezoekers aangeslagen.

Ook ambtenaren ontspringen de dans niet. Er komt een nieuwe reorganisatie in de Stopera, die 50 miljoen euro per jaar moet gaan opleveren. Op termijn verdwijnen honderden banen bij het gemeentelijk apparaat.