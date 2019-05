Ajax wint van De Graafschap en haalt 34ste landstitel binnen

Ajax heeft woensdag de 34ste landstitel op zijn naam geschreven. Het elftal van Erik ten Hag won uit met 4-1 van De Graafschap. Met de overwinning in Doetinchem is de Amsterdamse club voor het eerst sinds 2014 weer landskampioen.

In de 37ste minuut opende de Deense Lasse Schöne met het eerste doelpunt voor Ajax tegen zijn oude club. Drie minuten later maakte Youssef El Jebli de gelijkmaker. In de 44ste minuut scoorde Ajaxspeler Nicolás Tagliafico het derde doelpunt van de wedstrijd.

Na twee wissels in de tweede helft, maakte Dušan Tadić de derde treffer voor Ajax, waarmee de club een veilige voorsprong had voor de landstitel. Ook de twee wissels van De Graafschap daarna leverden de Doetinchemse club geen extra doelpunten meer op. Het laatste doelpunt voor Ajax kwam van Dušan Tadić in de 87ste minuut.

PSV tweede

In het Eindhovense Philips Stadion werd de wedstrijd geopend met een doelpunt door Heracles-middenvelder Joey Konings in de eerste minuut. De gelijkmaker kwam na ruim een half uur door een eigen doelpunt van verdediger Wout Droste. Aan beide kanten werd in de eerste helft een gele kaart uitgedeeld, één aan Pablo Rosario, de ander aan Adrián Dalmau.

Vlak na de rust kwam PSV op voorsprong te staan door een doelpunt van verdediger Nick Viergever. In de 89ste minuut scoorde Donyell Malen het derde doelpunt voor zijn Eindhovense club.