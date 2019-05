Mijn rij-instructeur vindt dat het motorrijden van alle mannelijkheid is ontdaan nu er een enorme belangstelling is van vrouwen voor motorrijden. „Paardrijden is voor vrouwen, motorrijden is voor mannen! Jullie durven geen gas te geven, kunnen niet parkeren en zitten vervolgens als modepoppetjes met roze pakken op de motor. Tenenkrommend!”

Tijdens mijn rijles zou ik hem wel even op andere gedachten brengen. Als een stoere motorchick rij ik door onze buurt. Ineens hoor ik gevloek in mijn oortje. „Gassen, je moet gassen! Dit is werkelijk het dieptepunt van mijn carrière!”

Verbaasd en nietsvermoedend haal ik al rijdend mijn schouders op. „Hoezo dan?”

„Kijk eens links. Je wordt ingehaald door een wielrenner!”