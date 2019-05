Extreem-rechts richt zich op jongere kiezers

Zo is Jordan Bardella, de lijsttrekker van het Franse Rassemblement National (opvolger van Front National), slechts 23 jaar oud. De belangrijkste kandidaat van de Deense Volkspartij, Peter Kofod, is 29. De Spaanse extreem-rechtse partij Vox heeft een woordvoerder en parlementslid van 27 (Manuel Mariscal) en in België schuift het Vlaams Belang voor de Belgische verkiezingen de 26-jarige Dries van Langenhove naar voren.

Timmermans komt goed uit debat spitzenkandidaten

Vier mannen, twee vrouwen. Allemaal ambiëren ze dezelfde baan: het voorzitterschap van de Europese Commissie. Woensdagavond gingen de zogenaamde 'spitzenkandidaten' in de aanstaande Europese verkiezingen in Brussel met elkaar in debat. Deelnemers Nico Cué (Europees Links), Ska Keller (Europese Groenen), Jan Zahradil (conservatieven, ECR) en Margrethe Vestager (liberalen, ALDE) bleven veelal op de achtergrond. Het werd vooral een verbale strijd tussen Frans Timmermans, die namens de Europese socialisten de kar trekt, en de Duitser Manfred Weber, die dat namens de Europese christendemocraten doet.



Nou ja, strijd? Weber wist zich moeilijk raad met de verbale krachtpatserij van de Nederlander. Timmermans begon zelfverzekerd en met stemverheffing aan het debat in de plenaire zaal van het Europees Parlement . „Jullie hebben de toekomst van Europa in de palmen van jullie handen”, zei hij, zich richtend tot de kijkers in de in totaal 26 landen waar het debat werd uitgezonden. Weber begon timide, en met een compliment: aan de zittende Commissievoorzitter, Jean-Claude Juncker, net als hijzelf christendemocraat. Niet echt de gedroomde binnenkomer.

Timmermans tijdens het debat. Foto Francois Walschaerts/Reuters

Met behulp van interruptiekaarten werd geprobeerd het debat levendig te houden, en dat lukte aardig, en veel beter dan vijf jaar geleden. Alleen: de kaarten werden door zowel linkse als rechtse concurrerende kandidaten relatief vaak ingezet om Timmermans een vraag te stellen. Voor de PvdA’er het gedroomde scenario: hij kwam er relatief vaak door aan het woord. En, misschien wel belangrijk: het gaf hem het aura van de te kloppen man. Terwijl dat eigenlijk Weber is, vertegenwoordiger van de grootste politieke familie in het Europees Parlement.

Weber duwde terug. Hij was, vertelde hij, in Portugal geweest, een land dat hard getroffen is door de eurocrisis. Daar hadden jongeren hem verteld dat ze niet geïnteresseerd zijn in het Europese minimumloon waar Timmermans voor pleit, maar in goedbetaalde banen. En leuk hoor, dat socialistische pleidooi voor een sociaal Europa, maar het harde economische beleid van de afgelopen jaren is toch echt mede vormgegeven door socialisten, zoals Pierre Moscovici, de Franse eurocommissaris voor Economische Zaken, en Jeroen Dijsselbloem, tot begin 2018 voorzitter van de Eurogroep, het machtige gremium van eurolanden.

ECR niet voor vertrek uit unie

Maar Timmermans kwam geen moment echt in de problemen, onder meer door herhaaldelijk ruimhartig de hand in eigen boezem te steken. „Mensen die ooit voor mijn partij stemden, en voor andere partijen hier, stemmen nu op populistische en zelfs extreme partijen”, zei hij. „En dat is onze schuld: we hebben ze kennelijk niet kunnen overtuigen om bij ons te blijven.” Maar die mensen worden nu ook teleurgesteld, vervolgde hij. Kijk naar de chaos en verdeeldheid rondom het geplande vertrek van de Britten uit de EU. „Vandaag de dag lijkt het Verenigd Koninkrijk wel op Game of Thrones on steroids.” Waarop de debatleider mompelde: „Die uitspraak staat morgen in de krantenkoppen.”

Ook opmerkelijk: het optreden van Jan Zahradil, de spitzenkandidaat voor de ECR (Europese Hervormers en Conservatieven), de politieke familie waar het FvD van Thierry Baudet zich na de verkiezingen bij wil aansluiten. Zahradil was ronduit kritisch over de EU, die wat hem betreft weer een samenwerking van natiestaten moet worden. Maar een vertrek uit de Unie, zoals de Nexit die wordt bepleit door Baudet, kwam geen moment voor in zijn betoog. „Ik wil een Europa dat minder doet en dat het beter doet.”