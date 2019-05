ABN Amro investeert 20 miljoen in verduurzaming eigen panden

ABN Amro gaat 64 eigen kantoorpanden voor 2030 aanpassen aan de strengste milieunormen. Daarmee geeft de bank naar eigen zeggen invulling aan haar ambitie om de verduurzaming van de economie te versnellen.

Om in 2030 alle panden van een A-label te voorzien en ‘Paris Proof’ te maken, gaat ABN Amro de komende jaren 20 miljoen euro investeren. In de klimaatafspraken die in Parijs in 2017 gemaakt zijn, is vastgelegd dat kantoorgebouwen jaarlijks maximaal 50 kilowattuur per vierkante meter mogen verbruiken om de kwalificatie ‘Paris Proof’ te mogen voeren. Met de 20 miljoen worden het hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam, het kantorenpand aan de Foppingadreef in Amsterdam Zuidoost en nog 62 panden in gebruik van de bank verduurzaamd.

Om de doelstelling te halen moet in totaal ruim 12,3 miljoen kilowattuur elektriciteit bespaard worden (huidige gebruik van de 64 panden: 34 miljoen kilowattuur). Ook moeten de panden ‘van het gas af’ – goed voor een besparing van 1,1 miljoen kubieke meter gas. De bank hoopt zo in 2030 6.371 ton CO 2 minder uit te stoten (tegenover de huidige CO 2 -uitstoot van 15.400 ton).

Anticiperen op het weer

ABN Amro gaat de panden op diverse manieren aanpassen om aan de eigen doelen tegemoet te komen. Zo komt er overal ‘taakgestuurde LED-verlichting’, afgestemd op de activiteit die op dat moment plaatsvindt, komen er warmtepompen voor de warmteopwekking en zonnepanelen „op elke vierkante meter die de bank ter beschikking heeft”. Ook investeert de bank in klimaatsystemen die anticiperen op de weersverwachting.

De bank zal in de eerste maanden van 2020 beginnen met de verduurzaming van de twee Amsterdamse panden. Al in 2015 maakte de bank haar kantoor in Alkmaar ‘Paris Proof’.

ABN Amro zegt de ervaring met de verduurzaming van het eigen kantorennetwerk te willen inzetten om te delen met haar klanten. In eerder geformuleerde duurzaamheidsdoelen sprak de bank al de intentie uit om ook alle kantoorpanden die ABN in haar onroerendgoedportefeuille financiert gemiddeld naar milieulabel A te brengen.