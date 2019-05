Weg klassement, maar Dumoulin gaat van start

Bloed sijpelt uit de knie langs het linkeronderbeen van Tom Dumoulin, ook het stof op zijn schouder wijst op een harde val. Moedeloze blik naar beneden, waar zijn benen langzaam doormalen. Om hem heen zijn ploeggenoten, die hun kopman hier en daar zelfs een duwtje moeten geven om wat sneller vooruit te komen. En intussen tikt aan de finish in Frascati de klok onverbiddelijk door. Ruim vier minuten na ritwinnaar Richard Carapaz komt de Limburger gedesillusioneerd over de eindstreep. Winst in 2017, tweede in 2018. En nu na de vierde etappe al kansloos voor zijn tweede eindzege. Einde Giro?

„Het belangrijkste is dat hij kan trappen morgen”, klinkt de eerste reactie van ploeggenoot Sam Oomen na afloop voor de camera van Eurosport. Ook de nummer negen van de Giro van vorig jaar is er kapot van. „Het zag er slecht uit.” Intussen is de ploegleiding bij Dumoulin in de bus. „De dokter komt zo en dan gaan we het bekijken”, zegt ploegleider Marc Reef. „Het is begrijpelijk dat Tom er aangeslagen uitziet. Als je voor het klassement rijdt en er dan zo iets gebeurt, is dat gewoon klote. Op dit moment wil ik nog niet denken aan het einde van de Giro voor Tom.”

In een bus van het Italiaanse Rode Kruis aan de finish worden röntgenfoto’s gemaakt. „Het kan beter”, beschrijft Dumoulin zijn gevoelens bij het verlaten van de bus tegenover de NOS. „Maar gelukkig is er niets gebroken.” De gevolgen van de val? „Ik kon helemaal geen kracht meer zetten, het deed echt veel pijn. De pees heeft waarschijnlijk een flinke klap gehad, er zat al een flink ei op. Dus ja, het klassement in de Giro is in elk geval voorbij.” Op woensdagochtend kruipt Dumoulin in zijn hotel op de rollerbank om zijn knie te testen. Hij heeft pijn, maar krijgt van de teamarts toestemming om te starten.

Massale valpartij

De vierde etappe over 222 kilometer door de heuvels van Toscane en Lazio leek tot vlak voor het einde zonder veel historie. Dumoulin reed attent voorin toen zes kilometer voor de finish ineens een massale valpartij ontstond. „Puccio van Team Ineos ging onderuit en ik denk dat hij mijn wiel raakte”, reconstrueerde Dumoulin later op de website van zijn ploeg Sunweb. Rozetruidrager Primoz Roglic en de latere ritwinnaar Carapaz handhaafden zich als enige van de favorieten vooraan. In het klassement vergrootte Roglic zijn voorsprong tot 35 seconden op nummer twee Simon Yates en 39 tellen op nummer drie Vincenzo Nibali.

Met meer dan vier minuten verlies en een gehavende knie weet Dumoulin zich kansloos voor wat dit seizoen zijn belangrijkste doel was. Wetenschappers rekenden uit dat het parcours van de Giro hem beter paste dan dat van de Tour, dankzij meer tijdritkilometers vooral. Na zijn vijfde plaats in de openingstijdrit luidde de verwachting dat hij in de zware slotweek pas op zijn best zou zijn. Maar Dumoulin weet dat pech alle rekensommen in de war kan sturen. In 2015 en 2016 moest hij in de Tour opgeven na een val. In de Giro van 2016 stapte hij af wegens een blessure aan het zitvlak.

Zijn ambities meteen verleggen van de Giro naar de Tour, die hij toch al op zijn programma heeft staan? In Frankrijk start Sunweb in juli op het oog met een sterker team dan nu in Italië, met onder meer de Australiër Michael Matthews, de Deen Sören Kragh Andersen en de Ierse routinier Nicolas Roche. Vorig jaar slaagde Dumoulin (28) erin beide rondes op hoog niveau te combineren, met twee tweede plaatsen als resultaat.