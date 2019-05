De laatste Nederlandse kunstenaar die in de Russische Hermitage te zien was, was Johannes Vermeer. Maar binnenkort hangt daar Willem van Genk. Schizofreen, autistisch, getroebleerd - en een briljant kunstenaar. Gisteren was het negentien jaar geleden dat hij overleed. Wie was deze man?

