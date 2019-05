Hoewel ik geen hekel aan PSV heb – ik zou ook niet durven met zoveel familie in Eindhoven – zou ik grote moeite hebben gehad met een landskampioenschap voor PSV. Al was het alleen maar omdat ik het PSV-coach Mark van Bommel niet helemaal gunde. Kort voor de wedstrijden van gisteren suggereerde hij dat Ajax weleens veel last zou kunnen krijgen van de dramatische uitschakeling in de Champions League.

,,Als wij onze twee wedstrijden winnen, hebben we een goede kans om kampioen te worden’’, zei hij met een veelbetekenend glimlachje. Er is een goede kans, bedoelde hij, dat het teleurgestelde Ajax alsnog punten gaat verspelen. Het was nog geen dansen op een lijk, maar wel wrijven in een open wond.

Het tegenovergestelde gebeurde. Aan het einde van de middag liep niet Erik ten Hag, maar Mark van Bommel eenzaam en zwijgend naar de kleedkamers door een gang waaraan maar geen einde leek te komen. Ik heb hem gevolgd tot hij helemaal uit beeld was verdwenen, want wraak is een gerecht dat in de sport dampend warm moet worden gegeten.

Even leek Van Bommel gelijk te krijgen, toen Ajax al in de eerste minuut de deur wagenwijd open zette voor FC Utrecht. Maar Ajax herstelde zich op een manier die bij een topteam hoort: met veel elan (Ziyech!) en overtuiging.

Zelfs de ergste Ajax-haters zullen het diep in hun hart erkennen: Ajax verdient dit kampioenschap. Het heeft op alle fronten geschitterd omdat het de beste spelers heeft. Pardon, hád, moet je alweer bijna zeggen.

Dat is de navrante kant van dit kampioenschap: het elftal zal uiteenvallen. De Jong, De Ligt, Van de Beek, Ziyech, mogelijk ook Neres – ze zullen vertrekken. De manier waarop de uitblinkende Ziyech bij de ‘publiekswissel’ werd toegejuicht, had iets weg van een smeekbede: toe Hakim, blijf bij ons, we houden van je. Het zal Ziyech, een trotse man, goed hebben gedaan, want hij is in hetzelfde stadion ook verguisd.

Vooral Ziyech, De Jong en De Ligt zijn in zekere zin onvervangbare talenten. Je kunt wel veel geld voor ze krijgen, maar waar haal je gelijkwaardige vervangers vandaan? Dat Ziyech cum suis uit een soort clubliefde zouden blijven, lijkt me geen reële gedachte. Misschien kan Ajax Ziyech en De Ligt nog een jaartje houden door hun een torenhoog salaris te bieden. De liefde van een topspeler voor een club gaat nu eenmaal door zijn portemonnee.

Wie ik als voetballiefhebber het meest zal missen? Ziyech is de spectaculairste speler van dit Ajax, maar toch vind ik het minstens zo jammer dat ik de ontwikkeling van een groot talent als De Jong alleen nog maar op een afstand kan volgen. Bij De Jong is vooral de vraag: zal hij het redden bij FC Barcelona? Het moet kunnen in dat ietwat verzadigde elftal maar het blijft onvoorspelbaar. De Jong stond gisteren tegenover Bazoer, die enkele jaren geleden ook zo’n veelbelovende speler was. Bazoer heeft het niet gered, al liet hij tegen Ajax bij vlagen zien hoe goed hij had kunnen worden.

Wie in ieder geval wél doorgaat bij Ajax, althans, dat mag ik aannemen, is coach Erik ten Hag. Hij heeft zijn vijanden – vooral bij De Telegraaf en Veronica Inside – met de landstitel het zwijgen opgelegd. Voorlopig, want ze zullen hem weten te vinden als de opbouw van een nieuw team problematisch wordt.