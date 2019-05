In de schaduw van Max Verstappen in Barcelona

Nieuwe snufjes, nieuwe kansen. Traditioneel is de Grote Prijs van Spanje de race van de updates: aanpassingen van motoren, chassis en aerodynamica. Lewis Hamilton won zijn derde grand prix van het seizoen, Valtteri Bottas werd voor de derde keer tweede. Ook Max Verstappen eindigde op het podium. Hij staat nu, met 66 punten, op de derde plaats in de WK-tussenstand, achter Hamilton en de Fin Bottas op plek twee. Fotograaf Andreas Terlaak volgde Max Verstappen het hele weekend in Barcelona.