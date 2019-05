‘Ik miste collega’s om me heen’

IN

‘Ik heb er onlangs voor gekozen om te stoppen met mijn eigen bedrijf en me vol op het lesgeven te richten. Tien maanden lang combineerde ik mijn werk op het Vak College Hillegersberg met het geven van gastlessen op andere basis- en middelbare scholen. Dat waren lessen in mediawijsheid aan leerlingen, maar ik verzorgde ook ouderavonden over hoe om te gaan met sociale media en hoe je jezelf online kunt en wilt profileren. Ik ontdekte dat er een keerpunt plaatsvond – het gebruik van sociale media onder kinderen gaat best vaak fout. Daar wilde ik iets mee doen.

„Ik had veel werk en een goed netwerk van scholen opgebouwd waar ik op regelmatige basis terug kon komen. Maar ik miste collega’s en een team om me heen. Mensen met wie je samen iets kunt opbouwen. Ik draaide mijn lessen en was vervolgens veel alleen thuis om voor te bereiden en lesmateriaal te ontwikkelen. Dat is toch anders dan wanneer je in vaste dienst bent op één plek.

„Toen ik de vacature voor mijn huidige baan voorbij zag komen heb ik dan ook niet getwijfeld. Financieel gezien ben ik er netto wel zo’n 900 euro op achteruit gegaan door naast mijn vaste baan niet meer als zelfstandige te werken. Maar dat is niet relevant voor mij. Ik heb nu meer tijd om me op het lesgeven te richten. Ik ontwikkel nu bijvoorbeeld lessen waarin leerlingen aan de slag gaan met het maken van sollicitatievideo’s, introductievideo’s en het ontwerpen van websites.”

UIT

‘Omdat mijn man genoeg verdient, is het geen bezwaar dat mijn salaris nu lager is. Eerder gaf zijn inkomen mij ook de mogelijkheid om voor mezelf te beginnen en die onzekerheid aan te gaan. We zijn al achttien jaar samen en onze salarissen komen op één rekening waar we alles van betalen, dat is voor ons normaal.

„We gaan graag op vakantie. We werken beiden in het onderwijs en proberen veel schoolvakanties weg te gaan. Vroeger kampeerden mijn man en ik veel, maar toen de kinderen kwamen deden we dat niet meer met eigen tenten. Nu onze jongens groter zijn gaan we het weer proberen. Komende zomer staan we drie weken in Spanje op een camping. Voor 21 nachten betaal je daar 2.500 euro. Maar dan heb je wél een camping die van alle gemakken is voorzien, met een grote schaduwplek voor de tent, vlak bij de zee.

„Omdat ik er een beetje klaar mee was elk weekend te bedenken wat we die week allemaal zouden eten, krijgen we nu wekelijks een maaltijdbox. Het is vers en je hoeft niet meer na te denken over wat te eten, heel makkelijk.

„Bovendien verspilden we eerder ook best wat, omdat we dan eten over hadden. Dat gebeurt nu nauwelijks nog.”