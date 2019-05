Alternatief voor studieleenstelsel is niet snel gevonden

De steun voor het in 2015 ingevoerde studieleenstelsel zonder vaste basisbeurs brokkelt af. Maandag kreeg zelfs de GroenLinkse fractieleider Jesse Klaver bedenkingen. Hij had in 2014 met het kabinet onderhandeld over de vervanging van de basisbeurs voor iedereen. In plaats daarvan kwam een leenstelsel waarbij alleen de minst draagkrachtige studenten, met ouders die samen minder dan 46.000 euro verdienen, een gedeeltelijke of volledige aanvullende beurs van maximaal 390 euro per maand zouden krijgen. Idee was dat de bakker niet meer zou betalen voor de opleiding van de advocaat.

De besparingen die zouden oplopen tot 920 miljoen per jaar moeten worden geïnvesteerd in hoger onderwijs, maar intussen is er al bezuinigd. In een mail aan alle partijleden schreef Klaver dat hij op zoek gaat naar een alternatief. Dat was nadat zijn fractiegenoot Zihni Özdil het stelsel afgelopen zaterdag in een interview met Trouw „een verrot systeem” had genoemd. „Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”, reageerde Klaver.

Alleen VVD, D66 en mogelijk de PvdA steunen het stelsel nog. De coalitiegenoten CDA en ChristenUnie waren van begin af aan al tegen. Maar „een alternatief is niet zo gauw gevonden”, erkent Kamerlid Harry van der Molen (CDA). „Wij zijn er heel blij mee dat ze van het systeem af willen. Maar het terugdraaien van het leenstelsel is een opgave op zich”, zegt hij. Hogescholen en universiteiten kunnen de honderden miljoenen per jaar niet zomaar missen. Deze kabinetsperiode kan er nog niets veranderen, concludeert Van der Molen. Dat is praktisch onhaalbaar en het regeerakkoord verplicht. „De kans is groter dat we het volgende periode voor elkaar krijgen”, zegt hij. Maar wat gebeurt er met de schulden van studenten die nu moeten lenen?

Leenangst

Met het huidige leenstelsel had Van der Molen nooit gestudeerd, zegt hij. Hij ziet veel leenangst, ook bij de middenklasse. Een nieuw stelsel zou ook rekening moeten houden met draagkracht van de ouders, vindt hij.

De resultaten van het huidige stelsel zijn gemengd, blijkt uit onderzoek. Studenten werken gemiddeld twaalf uur per week in een bijbaan. Internationaal gezien is dat veel. De Landelijke Studentenvakbond maakt melding van toegenomen studiestress. Volgens het CBS is tot 2017 de instroom van havo-gediplomeerden in het hbo na invoering van het leenstelsel gedaald, met name bij kinderen van bijstandsgerechtigden. Bij vwo-gediplomeerden is de uitstroom naar universiteiten gelijk gebleven en bij kinderen van bijstandsgerechtigden zelfs gestegen. Volgens de Vereniging Hogescholen is de instroom uit het mbo afgelopen jaar met 4 procent toegenomen en uit de havo met 2,8 procent.

„Het leenstelsel is voor mij niet heilig”, zegt Kamerlid Paul van Meenen (D66) die het nog steeds steunt. „Het doel is investeren in onderwijs dat toegankelijk is. Dat kan ook op een andere manier. Maar als je ervan af wil, is dat best ingewikkeld.”